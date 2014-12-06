سنگربانی از دانشگاه وظیفه دانشجویان انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر شنبه و در آستانه روز دانشجو، در جمع نمایندگان و فعالان تشکل های دانشجویی مشهد، در محل دفتر امام جمعه، با انتقاد از برگزاری مراسم روز ۱۶ آذر در چندسال اخیر گفت: این جنبش مهم چند سالی است تبیین ماهوی نمی شود، در واقع به سئوال هایی همچون این مسئله كه ماهیت جنبش دانشجویی چه بود و نیز دانشجویانی كه در آن روز شهید شدند چه كسانی و از چه تباری بودند و نیز ابعاد شهادتشان به چه صورت بود، پرداخته نمی شود.

امام جمعه مشهد پس از بیان تاریخچه ای مختصر از آن دوران اظهار كرد: در مهرماه سال ۱۳۳۲ دانشگاه تهران كه تنها دانشگاه كشور بود در جو سنگین سیاسی بازگشایی شد و این درحالی بود که از طرفی كودتای ۲۸ مرداد رخ داده بود، ‌دولت مصدق سقوط كرده و شاه با قدرت آمریكایی ها به ایران برگشته بود و "ساواك" در قالب یك جریان فوق العاده شنیع شکل یافته بود، در این زمان هیچ حركتی در كشور صورت نمی گرفت مگر رأس آن را ساواك سركوب می كرد.

وی افزود: دانشگاه با تشنج و تنش سیاسی كارش را شروع كرد به این ترتیب كه محاكمه مهندس رضوی، ‌شایگان و نیز دكتر مصدق با روز شروع دانشگاه مصادف شده بود. این در حالی بود كه محاكمه دكتر مصدق از نظر مردم حركتی ضد ارزش محسوب می شد. با شایع شدن خبر بازگشت انگلیسی ها و بازگشایی سفارت انگلیس؛ ‌ دغدغه سیاسی در دانشگاه ها اوج گرفت تا رسید به ۱۴ آذر كه با آمدن كاردار انگلیسی همزمان شد.

شعار مرگ بر آمریكا از 16 آذر 32 شکل گرفت

خطیب جمعه مشهد افزود: در ۱۵ آذر همان سال در محیط دانشگاه تظاهرات شد و دانشجویان دندانپزشكی، فنی و حقوق این تظاهرات را آغاز كردند كه با پیوستن دانشجویان از دیگر دانشكده ها تظاهرات به خیابان كشیده شد و تا خیابان شاه رضای آن زمان رسید که در خیابان میان دانشجویان و نظامیان درگیری پیش آمد و طبیعتا با سركوب دانشجویان این تظاهرات خاتمه یافت.

وی تصریح كرد: در ۱۶ آذر از جانب دانشجویان حركتی اعتراض آمیز رخ نداده بود. گردان مسلحی از ارتش وارد دانشگاه شدند و بیش از همه در دانشكده فنی مستقر شدند. دكتر سیاسی، ‌رئیس دانشگاه وقت، ‌در صدد رفع موضوع با مذاكره برآمد اما وقتی دید آنها برای مذاکره نیامده اند، ‌ دست از صحبت كشید و دانشجویان به كلاس های خود بازگشتند. در همین حال بود كه سربازان به روی دانشجویان آتش گشودند و سه تن از دانشجویان به نام های شریعت رضوی، ‌قندچی و بزرگ نیا را به شهادت رساندند.

آیت الله علم الهدی یادآوری كرد: ۱۶ آذر جنبش دانشجویی نبود اما منشا حركت دانشجویی شد و از ۱۴ آذر كه جنبش انگلیسی بود در ۱۶ آذر جنبش دانشجویی تبدیل به جنبش ضد آمریكایی شد و شعار مرگ بر آمریكا از این زمان شكل گرفت.

وی به بیان علت ماندگار شدن ۱۶ آذر پرداخت و گفت: آن چه ۱۶ آذر را ماندگار و نهادینه كرد در واقع كشتن آن سه دانشجو و نیز حركت دانشجویان به دنبال كشته شدن این سه دانشجو بود.

جنبش 16 آذر ماهیتی ضد استکباری دارد

امام جمعه مشهد ادامه داد: این جنبش كه در واقع بر اساس خون شروع شد در واقع جنبشی ضد استكباری و نشان دهنده استكبار ستیزی دانشجویی است و دشمن سعی دارد این روز را به نفع آمریكا مصادره كنند و این كار را تا جایی پیش برده اند كه در این روز عكس امام را كه به تعبیر تمام بزرگان جهان؛ ‌الهه استكبار ستیزی است، ‌پاره كردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: فضای امروز دانشگاه ها علی رغم این كه تمام خواهران و برادران حسب شخصیت آرمان خواهی از وضع دانشگاه ها راضی نیستند ولی ما از وضع امروز دانشگاه ها راضی هستیم. همین كه شما دانشجویانش هستید؛ ‌ما راضی هستیم.

آیت الله علم الهدی اضافه کرد: این كه به وضع موجود اعتراض می كنید؛ ‌امروز بهترین روز دانشگاه است. دانشگاه در بستری انقلابی ایجاد شد و این برای ما بهترین پیشرفت است. از تعبیر رهبر معظم انقلاب بهره بگیریم که از دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم یاد می كنند، و این در دانشگاه های ما جریان دارد است.

وی خطاب به دانشجویان گفت: شما دانشجویان انقلابی از سنگر دانشگاه باید در برابر ورود استكبار صیانت کنید، شما ابتدا سنگر خودتان را باید درست كنید و ثانیا سنگر را از وجود دشمن آفت زدایی کرده و در ادامه از تسلط دشمن بر این سنگر جلوگیری كنید.

وظیفه اصلاح دانشگاه بر عهده دانشجویان نخبه است

خطیب جمعه مشهد ادامه داد: نباید توقع داشته باشید از جای دیگری بیایند و دانشگاه را درست كنند، خودتان باید به فكر باشید و حالا قشر نخبه شمایید و تشكل های ارزشی شمایید و وظیفه پاسداری از این دروازه را دارید.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: نباید بگذارید در مجلس خبرگان كسانی نفوذ بیابند كه تابع جریان سكولار و لائیك هستند. نباید كسانی در این مجلس حضور یابند كه در اصول شان التزام به امام و انقلاب ندارند.

خطیب جمعه مشهد در ادامه درباره مسئله تولیت فرهنگی در دانشگاه ها گفت: این مقوله هرگز به یك نهاد محدود نمی شود، زیرا فرهنگ در همه اقشار هست و با دین ما یكی است. هر گاه توانستیم برای این سووال كه تولیت دینی ما در دست كیست، پاسخی بیابیم آن گاه می توانیم برای این سئوال كه تولیت فرهنگی ما در دست كیست نیز پاسخی داشته باشم؛ فرهنگ جریان یافته در دانشگاه است.

وی بیان داشت: حتی آموزه های تجربی و مادی ما و تجربه های خاص فناوری اگر برای خدا نباشد می شود ضد فرهنگی، حتی در دانشگاه معاون فرهنگی وظایفش چیز دیگری است، اگر بگوییم با نهاد رهبری است نیز اشتباه است زیرا وظایفش مدیریت دانشگاه و برای جلوگیری از پیش آمدن جریان های ضد ارزش است.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: دانشگاه محل تضارب و تبادل آرا است، فكر و اندیشه نباید محدود شود و این امر به تریبون سازی محدود نباشد بلكه در تشكل های دانشجویی جریان یابد.

مراقبت از نفوذ تفکر های متحجر و لائیک به دانشگاه

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: سكولار شدن دانشگاه ها دو شق منفی و مثبت دارد. شق منفی آن یعنی سیاست، ضد دین بشود و شق مثبت آن یعنی دین ضد سیاست بشود.

وی افزود: اگر كسی خود را مذهبی و متدین بداند اما در عرصه سیاست خود را مسئول نداند مشرك است و سكولار به شرك منتهی می شود. جریان های ضد ارزش با جریان های سكلولار هر دو یكی است و با جریان لائیك به یك نقطه مشترك می رسند.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: تحجر اگر در دانشگاه نفوذ كند یك ویروس خطرناك است و این از سكلولار بدتر است زیرا سكولار ضد دین است با رنگ لائیك، اما تحجر ضد دین است با رنگ دین.

خطیب جمعه مشهد در ادامه بیانات خود در خصوص یكی از دغدغه های مطرح شده در ابتدای این نشست در باره عدم رسیدگی به پدیده حاشیه نشینی در مشهد؛ گفت: بر خلاف تصور رایج حاشیه نشینی و رسیدگی به آن مورد توجه آستان قدس و شهرداری هست.

وی ادامه داد: حاشیه شهر یك جریان ناخواسته و خود رو است. تصور كنیم جمعیت یك میلیون و ۲۰۰ هزار نفری كه در آن مدیریت یكسان فرماندهی نباشد، ‌بهداشت و آموزش نباشد، ببینید چه می شود. آن جا از لحظه پیدایش هیچ نظمی نداشته است.

برخی از مسئولان با فیلتر شدن سایت ها مخالف هستند

امام جمعه مشهد عنوان داشت: در این باره نمی توان نهادی را مقصر دانست و در بحث فرهنگی این منطقه به من سپرده شده و در این خصوص اقداماتی انجام شده كه موثر هم بوده است و دولت موظف شده در امنیت، بهداشت و ساخت و سازها اقداماتی را انجام دهد.

خطیب جمعه مشهد در خصوص شبكه های اجتماعی گفت: باید از این شبكه ها كه ابزار اجتماعی قابل استفاده اند در توسعه علم و فناوری بهره برد. اما اینها شبیه یك آب میكروبی است و اگر كسی از این آب آلوده استفاده كند چه خواهد شد؟ این آب باید تصفیه شود و این كار با فیلتر ممكن است و چاره ای جز این نیست.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: نگویید فیلتر بد است. مسئولان فرهنگی تصمیم بر حذف شبكه ندارند آن ها در واقع بدش را فیلتر می كنند. آن چه ما نیاز داریم به عنوان وسیله ارتباطی است كه خودمان باید آن را تدارك ببینیم و محدوده و محورش را معلوم كنیم و نه دشمن. شبكه اجتماعی ابزار حیاتی در زندگی ارتباطی است و خودمان باید آن را محدود كنیم چرا که دشمن آن را وسیله تخریب مسلمانان قرار داده است.

وی اظهار کرد: تا همین حالا هم كم كاری شده و باید هر چه زودتر كاری كرد. مسئولان باید به فكر بیفتند. مردم از این آب خورده اند و مسموم شده اند و گویی مكیروب وبا در آب آمده است. متاسفانه برخی از مسئولان با فیلتر سایت های ضد ارزشی مخالفند و در واقع این ها همان افرادی اند كه به وظایفشان عمل نمی كنند.

در ابتدای این جلسه، عده ای از دانشجویان مهم ترین دغدغه های امروز خود را با امام جمعه مشهد مطرح کردند.