میزبانی مطلوب ايران در ليگ جهانی کشتی فرنگی

به گزارش خبرگزاري مهر،‌ "ساتدین یوسل" داور المپیکی ترکیه كه به عنوان نماينده اتحاديه جهانی كشتی به ايران آمده بود: سازماندهی و نحوه برگزاری نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کشتی فرنگی در ایران به شکل خوبی انجام شد و این موارد رضایت بخش بود.

وی ادامه داد: حضور تماشاگران پرشور ايرانی در اين مسابقات از نقاط قوت این دوره از رقابتها بود و ایرانی‌ها نشان دادند کشتی با تماشاگران پرشور خود باید در المپیک باقی بماند.

نماینده اتحادیه جهانی کشتی خاطرنشان کرد: از نظر فنی نیز علاوه بر نمایندگان ایران، تیم‌های ترکیه، روسیه و چند کشور دیگر با مهره‌های سرشناس خود به میدان آمده بودند و سطح فنی رقابتها ایده‌آل بود.

یوسل در پایان ابزار امیدواری کرد برگزاری این رقابتها که به ابتکار ایران برگزار می‌شود، بتواند در جهت اهداف مختلفی همچون جذب هرچه بیشتر حامیان مالی و در نهایت حفظ کشتی در المپیک تأثیر مناسب خود را نشان دهد.