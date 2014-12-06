همایش بررسی نو اندیشی های مقام معظم رهبری در عرصه فکری و اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی موسسه پژوهشی فرهنگی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری ظهر شنبه در جلسه شورای هم افزایی حوزه و دانشگاه، گفت: فلسفه بحث ولایت فقیه در دوران غیب معصوم، استمرار این خط فکری است که با گسترش تفکر ناب اسلامی جامعه به سمت پیشرفت و سعادت می رود.

حجت الاسلام علی ذوعلم تاکید کرد: رهبری در مسیر نواندیشی، احیا گری و استفاده از ظرفیت های زمان برای نوسازی و بازآفرینی مبانی اساسی اسلام پیشتاز بودند.

وی ادامه داد: درتاریخ اسلام با دو نوع جریان نواندیشی انحرافی و اصیل اجتهادی مواجه هستیم که در جریان انحرافی نو اندیشی بدعت گذاری کرده اما نو اندیشی اصیل و اجتهادی بر مبنای معارف اسلام ناب بوده که آینده را رصد کرده است.

معاون پژوهشی موسسه پژوهشی فرهنگی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری تصریح کرد: امروز باید در استمرار این خط با ایجاد وتقویت فضای آزاد اندیشی در دانشگاه ها و لایه های دانشجویی، آرمان ها و اصول برخواسته از نظام، نگاه ولایی را برجسته و راهبردهای پیشرفت با الگوی اسلامی ایرانی را مهیا کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین ذوعلم تاکید کرد: بر این اساس تصمیم به برگزاری سلسله همایش های بررسی نو اندیشی های مقام معظم رهبری در کشور و جهان اسلام گرفتیم.

وی با اشاره به محورهای این همایش، گفت: مجموعه محورها در اندیشه های مقام معظم رهبری برجسته و به صورت علمی، فکری نظری مد نظر قرار گیرد و راهبردهایی در این زمینه تهیه و ارائه شود.

معاون پژوهشی موسسه پژوهشی فرهنگی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری یادآور شد: رسالت این همایش درگیر کردن بخش های مختلف جامعه برای عملیاتی کردن ایده ها و اندیشه های مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام ذوعلم با بیان اینکه دبیرخانه دائمی این همایش در استان فارس دائر شود، گفت: کار باید علمی، پژوهشی و بلند مدت برنامه ریزی شود و از طرفی به عنوان یک حرکت ملی و بین المللی دیده شود.

وی تاکید کرد: این همایش برای اولین بار سال آینده در شیراز برگزار خواهد شد.

معاون پژوهشی موسسه پژوهشی فرهنگی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری افزود: سخنان مقام معظم رهبری گره گشای مسایل مختلف کشور است که در این زمینه نواندیشی های مقام معظم رهبری باید به تولید فکر، گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: شورای سیاست گذاری این همایش باید هرچه سریع تر راه اندازی شود تا بتوانیم به نتیجه علمی و کاربردی برسیم.

در ادامه این جلسه نماینده ولی فقیه در استان فارس نیز گفت: هدف از این برنامه و طرح مطالبات رهبری درگیر کردن دانشگاه ها با مسایل و اندیشه های مقام معظم رهبری است که دانشجویان و استادان باید درگیر و این مطالب، فکر حاکم در دانشگاه ها باشد.

آیت الله اسد الله ایمانی افزود: کارگروهی باید همه مسایل را یکجا ببیند و اولویت بندی کند ولی در این کار مسئله دفاع مقدس، جهاد، ایثار و شهادت جایگاه بلندی برخوردار است و باید مد نظر قرار داده شود.

وی یادآور شد: همه ما قبول داریم که طی 26 سال بعد از دوران دفاع مقدس کارهایی در زمینه نهادینه کردن فرهنگ ایثار وشهادت انجام شده و باید از آنها در بعد فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کرد تا دوباره کاری انجام نشود.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: مراکزی که می توانند در راستای تحقق آرمان های مقام معظم رهبری نقش آفرینی کنند باید مشخص و ساختار این مجموعه تهیه شود.

آیت الله ایمانی ادامه داد: این همایش بین المللی است و باید از افکار و اندیشه های بزرگ دانشمندان جهان اسلام در آن استفاده شود.