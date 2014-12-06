تخصیص دو میلیارد تومان اعتبار به جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گنجی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری، اذعان داشت: در حال حاضر ۲۵ درصد ماده ۱۸۰ و ۸۰ درصد از اعتبارات تملک دارائی به جویبار اختصاص یافته است.

فرماندار جویبار با بیان اینکه لیگ جهانی کشتی در این شهرستان به خوبی برگزار شد، گفت: بار اصلی این مسابقات به دوش مردم و مسئولین شهرستان جویبار بوده است و جای گله ای برای نمایندگان حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تهیه بلیط، کارت های دعوت و صدور ID کارت ها جزء نقاط ضعف مسابقات بوده است، اظهارداشت: نباید فراموش شود کار بزرگی در این شهرستان انجام شد و اینها همه به دوش چند نفر بود.

وی با بیان اینکه بخاطر برگزاری لیگ جهانی کشتی در جویبار کارهای خدماتی خوبی در سطح شهرستان صورت گرفت، اذعان داشت: برخی مصوبات مربوط به ۱۰ سال پیش بوده است که اصلا به این موارد عنایت و توجه نشده بود.

فرماندار جویبار از عدم حضور یک تیم منسجم از شهرستان در این مسابقات اشاره کرد و افزود: همه درگیر آماده شدن به موقع سالن برای مسابقات بودند و توجه کمتری برای تیم شرکت کننده از جویبار شده بود و اعتقاد داریم اگر به این امر توجه بیشتری می شد شیرینی کار دو چندان بود.

گنجی با گلایه از افرادی که قول دادند پایه کار باشند اما خبری از آنها تا روز آخر نشد، اظهار داشت: شهرستان جویبار باید سال های سال میزبان این مسابقات باشد لازم است سالن مناسب با ظرفیت پنج هزار نفر هر چه سریع تر در این شهرستان احداث شود.

گنجی خطاب به مسئولین شهرستان، اظهارداشت: مدیران اجرایی باید چانه زنی های خود را داشته باشند و مسئولین باید مطالبه گر خواسته های به حق شهرستان باشند.

وی تصریح کرد: مدیر باید شهامت و شجاعت کافی برای رساندن مطالبات شهرستان به مدیران ارشد استانی و ملی داشته باشند و به میز مدیریت دلخوش نکنند.

گنجی با اشاره به انتقاد برخی سیاسیون برای عدم تغییر مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان از دولت قبل، گفت: اعتقاد دارم فضای اجرایی کار نباید سیاسی شود و مدیری که به درستی در حال خدمت است نیازی به جابجایی و تغییر نیست.

همچنین امام جمعه شهرستان جویبار از دو اتفاق خوب در شهرستان در مدت زمان کوتاه اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره جویبار پایتخت کشتی جهان و برگزاری مسابقات لیگ جهانی کشتی که نشان از توانمندی بالای این شهرستان بوده است.

حجت الاسلام محمد اسماعیل قلی پور با بیان اینکه مسابقات لیگ جهانی کشتی دارای سه بعد برگزاری، فنی و حمایت مالی بوده است، اظهارداشت: برخی از افراد در برگزاری مسابقات لیگ جهانی کشتی هیچ نقشی نداشتند ولی بعد از اتمام مسابقات شروع به تبلیغات و نصب بنر در سطح شهرستان اقدام کردند.

وی با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو افزود: نخستین حرکت ضد آمریکایی در کشور توسط دانشجویان صورت گرفت و با این اقدام توانستند جامعه را رصد کنند.