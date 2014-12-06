40 درصد از ظرفیت آموزش عالی کردستان بر عهده دانشگاه آزاد اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده ظهر امروز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه استعدادها و پتانسیل های موجود در این استان ویژه است، گفت: کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع معدنی و هنر از مزیت های استان کردستان است.

وی با اشاره به اینکه کردستانی ها مردمی هنردوست و صاحب فرهنگ غنی هستند، عنوان کرد: باید براساس توانمندی های و ظرفیت های موجود به مردم این استان خدمت کنیم.

وی اظهارداشت: از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در این استان تا کنون شاهد رونق و توسعه به ویژه توسعه نیروی انسانی توانمند و متخصص بوده ایم.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در کردستان 40 درصد از ظرفیت آموزش عالی در استان را تشکیل داده است و این مهم نشان می دهد که دانشگاه آزاد برای توسعه آموزش عالی برنامه دارد.

میرزاده افزود:50 هزار نفر از دانشگاه آزاداسلامی استان از ابتدای تاسیس تاکنون فارغ التحصیل شدند و این نشان از ظرفیت دانشگاه و تاثیرگذاری آن در تربیت نیروهای دانشگاهی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 70 هزار دانشجو در مراکز و واحدهای مختلف این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: جذب دانشجو در 25 رشته دکتری و 51 رشته کارشناسی ارشد یکی از اقدامات مطلوب برای توسعه دانشگاه آزاد در این استان است.