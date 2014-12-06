اختصاص 120 میلیارد تومان برای توسعه انرژی های نو

به گزارش خبر گزاری مهر، مسعود خانی با اشاره به اینکه استفاده از انرژی های نو باعث حفظ محیط زیست می شود گفت: منابع این طرح از محل عوارض برق تامین می‌شود که از سال گذشته در قانون بودجه دیده شد.

وی افزود: بر اساس این قانون، سه تومان به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق به قبوض مشترکان شهری اضافه شده‌است تا با استفاده از آن، منابع مالی اجرای طرح توسعه انرژی خورشیدی در منازل تامین شود..

به گفته خانی، بر اساس بند «و» تبصره 11 قانون بودجه 93، دولت 50 درصد هزینه نصب پنل‌های خورشیدی در منازل را به عهده گرفته و نیم دیگر هزینه‌ها توسط مشترک پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که با اعتبارات سال جاری چه تعداد خانوار دارای برق خورشیدی می‌شوند، گفت: بخشی از این اعتبارات را برای فاز دوم نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات و مدارس هزینه خواهیم کرد.

مجری طرح عوارض برق توانیر اضافه کرد: از سال گذشته توسعه برق خورشیدی را در مدارس و ادارات آغاز کرده‌ایم. بنابراین امسال حدود 50 تا 60 میلیون تومان از اعتبارات به ادامه این طرح اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: بقیه اعتبارات صرف توسعه انرژی خورشیدی برای منازل می‌شود. بر اساس برآوردها با اعتبارات امسال 10 هزار خانوار در سراسر کشور دارای انرژی خورشیدی می‌شوند.

خانی در پاسخ به این پرسش که آیا برای مناطق محروم اعتبارات بیشتری در راستای استفاده از انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده یا خیر، عنوان کرد: برای توزیع اعتبارات با توجه به وجود 25 میلیون مشترک خانگی در سراسر کشور، نسبتی برای هر استان در نظر گرفته شده‌است.

وی اضافه کرد: البته یکسری شاخص‌های دیگر نیز لحاظ شده اما به طور عمده، تعداد مشترکان هر استان ملاک تصمیم‌گیری برای تعیین سهم بودجه بوده‌است.

مجری طرح عوارض برق توانیر با اشاره به اینکه سقف پرداخت اعتبارات برای استفاده از برق خورشیدی توسط دولت حدود 5/9 میلیون تومان تعیین شده، افزود: به این ترتیب سهم مشترک برای ایجاد پنل خورشیدی، چهار میلیون و 750 هزار تومان خواهد شد. البته این ارقام برآوردهای توانیر بوده و عدد دقیق از مناقصه بیرون می‌آید.

وی میزان تولید برق توسط پنل‌های خورشیدی نصب شده در کشور را 5/7 مگاوات اعلام کرد و گفت: با نصب پنل برای 10 هزار خانوار در سال جاری، حجم کل انرژی خورشیدی تولید شده در کشور به 12 مگاوات می‌رسد که نسبت به 70 هزار مگاوات نیروگاه فعال با سوخت‎های فسیلی، عدد بسیار ناچیزی است.

مجری طرح عوارض برق توانیر در حالی از اختصاص 120 میلیاردتومان برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در منازل خبر می دهد که قراراست اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار 24 و 25 دیماه امسال در دانشگاه زابل با هدف بستر سازی برای جذب سرمایه گذاری در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بویژه انرژی بادی در منطقه محروم سیستان وبلوچستان برگزار شود.

خانی ادامه داد: برای اینکه سهم انرژی خورشیدی از کل سبد انرژی کشور به یک درصد برسد، باید سهم تولید انرژی خورشیدی در ایران به هفت هزار مگاوات برسد. بنابراین تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی کمبود اعتبارات را مهمترین دلیل کندی اجرای برنامه‌ها در این بخش دانست و افزود: در لایحه بودجه سال 93، عوارض تامین کننده اعتبارات طرح توسعه استفاده از برق خورشیدی در قبوض مشترکان افزایش نیافت. در لایحه بودجه سال 94 نیز دولت در سه تومان عوارض پیش‌بینی شده برای هر کیلووات ساعت مصرف برق در کشور، تغییری ایجاد نکرده‌است.