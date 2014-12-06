بازتاب قهرمانی انديمشك در سایت اتحادیه جهانی کشتی

به گزارش خبرگزاري مهر، سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی در صدر خبرهای خود اعلام كرد تیم پاستور اندیمشک ایران با شکست تیم روسی سامور گاشف روسیه در دیدار فینال ليگ جهاني كشتي فرنگي عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در اين گزارش آمده،‌ تیم پاستور اندیمشک که سعید عبدولی قهرمان سال 2011 جهان را در اختیار دارد، در شش وزن از هشت وزن مقابل سامور گاشف پیروز شد. تیم روسیه نیز با استعدادهای زیادی در این مسابقات شرکت کرد و در دیدار فینال این مسابقات "چنگیز لابازانوف" قهرمان سال 2014 جهان، "یوگنی سالیف" دارنده مدال نقره 2014 جهان و "الکسی میشین" قهرمان سابق المپیک برای تیم روسیه به میدان رفتند.

نماينده ايران برای کسب عنوان نخست 25 هزار دلار دریافت کرد و سامور گاشف نیز برای نایب قهرمانی 15هزار دلار جایزه گرفت.

تیم استانبول بیوک شهیر ترکیه نیز با شکست تیم اتحادیه کشتی چین مقام سوم را کسب کرد و 10 هزار دلار جایزه نقدی دریافت کرد.

همچنين رضا کایالپ دارنده مدال جهانی و المپیک در وزن 130 کیلوگرم از تركيه در تمام مسابقات خود پیروز شد.

در مجموع 16 تیم در چهار گروه با هم رقابت کردند و بهترین تیم های هر گروه به نیمه نهایی صعود کردند.

تيم پاستور اندیمشک در مرحله نیمه نهایی تيم بیوک شهیر استانبول ترکیه را شکست داد و فینالیست شد و تيم سامور گاشف روسیه نیز با غلبه بر تیم اتحادیه کشتی چین به فینال راه یافت.