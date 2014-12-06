مرکز پیگیری مصوبات کنگره ضد تکفیر در حوزه تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار نمایندگان مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که در دفتر این استاد برجسته حوزه برگزار شد تصریح کرد: داعشی‌ها به واقع جزو مفسدین فی‌الارض هستند، برای اینکه صدها نفر را بدون محاکمه و به نام الله ذبح می‌کنند.

وی ادامه داد: داعش از شعار «لا اله الا الله» که برای موحدها است برای کشتن آن‌ها استفاده می‌کند.

دین بدون معاد معنا ندارد

آیت الله سبحانی با بیان این که اصول دین مبنای زندگی مسالمت آمیز است، گفت: دین بدون معاد معنا و وجود ندارد و اساس هر دین با معاد است.

وی با اشاره به این که کنگره جهانی شناخت و ضد جریان تکفیری برای این بود که مشخص شود میزان در تکفیر چه چیزی است، ابراز داشت: مهمانان این کنگره به زبان‌های مختلف بیان کردند که سبک زندگی تکفیری سبک زندگی اسلامی نیست.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه داد: داعشی‌ها مقیاسی را در خود گرفته‌اند و می‌گویند هرکس غیر این باشد کافر است و حتی با الازهر نیز مخالف هستند.

استکبار منشأ شکل گیری تکفیر

وی، منشأ شکل گیری تکفیری‌ها را استکبار جهانی دانست و گفت: آن‌ها با همه مسلمانانی که اهل توسل و شفاعت هستند و برای اولیای خدا احترام قائلند مخالف هستند.

آیت الله سبحانی بیان کرد: استکبار جهانی، این گروه را برای این که مسلمانان به جان هم بیافتند و یکدیگر را بکشند تا دیگر قدرتی نداشته باشند ایجاد کردند.

وی تصریح کرد: استکبار جهانی سال‌ها برنامه‌ریزی کرده تا راهی پیدا کند که مسلمانان را به جان هم بیندازند و اسرائیل حاشیه امنی داشته باشد و بهترین راه همین بود که گروهی را تشکیل دهند که به نام الله به جان مسلمانان بیافتند.

این مرجع تقلید اظهار داشت: پیامبر(ص) با کشتن و قتل و عام مخالف بود و در طول جنگ‌های پیامبر تنها ۸۰۰ نفر کشته شدند و این در حالی است که داعشی ها در هر حمله‌ای صدها نفر را می‌کشند و تا کنون تعداد بسیاری از مسلمانان سوریه و عراق کشته و یا مجروح شده‌اند.

وی با بیان اینکه اسلام دین رحمت و محبت است، افزود: اولین جمله‌ای که ما در اسلام یاد می‌گیریم «بسم‌الله الرحمن رحیم» است که نشان از رحمت و محبت اسلام دارد و رفتار داعشی ها با این آموزه ما کاملاً مخالف است.

آیت الله سبحانی بیان کرد: امام علی(ع) از اینکه دشمنان خلخال از پای زن مسیحی در سرزمین‌های اسلام خارج کردند ناراحت می‌شوند و گریه می‌کنند.

وی گفت: در این کنگره علمای برجسته جهان اسلام فهمیدند که شیعیان و حوزه علمیه به دنبال این هستند که همه مسلمانان در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.

تقدیر از آیت الله العظمی مکارم

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله سبحانی با بیان این که در حوزه علمیه قم باید مرکزی تشکیل شود که مصوبات کنگره جهانی را پیگیری و تنظیم کند تا همیشه ارتباطی بین علمای جهان اسلام باشد، عنوان کرد: از حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برگزاری این کنگره تشکر می‌کنم، همه زحمات این کنگره بر عهده ایشان بود و بنده نیز تا حد توان سعی کردم در خدمت ایشان باشم.