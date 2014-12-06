ادغام صورت گرفته شده باعث نجات دانشگاه آزاد سنندج شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان کیانی ظهر شنبه در دیدار رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور با نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: دانشگاه آزاد واحد سنندج 4 میلیارد تومان بدهی داشت و جزو واحدهای زیان ده بود.

وی ادامه داد: در سال 92 با ادغام واحد علوم و تحقیقات با دانشگاه آزاد مشکل بدهی دانشگاه برطرف شد و به عبارتی دانشگاه نجات یافت.

وی با اشاره به ادغام 41 پردیس علوم تحقیقات در کشور با سایر واحدها، افزود: این مهم باعث هم افزایی و توسعه و همچنین عدالت در توزیع تحصیلات تکمیلی می شود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اظهارداشت: با تدبیر رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور شاهد حرکت دانشگاه به سمت و سوی توسعه و پیشرفت هستیم.

وی بیان کرد: در سال تحصیلی 93-94 تعداد 14 هزار دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج تحصیل می کنند.

کیانی با اشاره به اینکه در حال حاضر واحد دانشگاهی زیان ده در استان نداریم، بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از لحاظ علمی ارتقا پیدا کرد و توانست به واحد جامع ترقی پیدا کند.

وی ادامه داد: در رویکرد جدید هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، توجه ویژه به درآمدهای غیر شهریه ای متمرکز شده است و در همین راستا به مراکز رشد که به سوی شرکت های دانش بنیان حرکت می کنند اهمیت خاصی داده شده است.

دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، بازدید از مرکز رشد دانشگاه، دیدار با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، نشست با اصحاب رسانه و شرکت در ششمین جلسه هیئت امنای دانشگاه از جمله برنامه های سفر یک روزه رییس دانشگاه آزاداسلامی به کردستان است.