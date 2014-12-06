صدور ویزای زائرین 8 استان کشور در کرمانشاه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجفیان ظهر شنبه در جلسه هماهنگی استقبال از زائرین اربعین، اظهار داشت: راهپیمایی زوار اربعین حسینی یک تجمع بی نظیر است و پیش بینی شده که بالغ بر 25 میلیون نفر در این راهپیمایی حضور داشته باشند.

وی افزود: حدود 2 میلیون نفر از سه مرز تعیین شده در کشور عبور کرده و کرمانشاه به عنوان استان عامل انتخاب شده است.

نجفیان بیان کرد: صدور ویزا برای زائرین استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، ایلام، مرکزی و کردستان در کرمانشاه صورت می گیرد.

مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: در ابتدا مقرر شد که روزانه برای 20 هزار نفر ویزا صادر شود که متاسفانه در عمل اینگونه نشد.

نجفیان با بیان اینکه سامانه سما به این منظور راه اندازی شده، افزود: به دلیل عملکرد ضعیف طرف عراقی از روز دوم تا سیزدهم صفر تنها 10 هزار و 578 ویزا صادر شده که برای یک روز کافی بود.

وی گفت: از جمله برکات راه اندازی سامانه مذکور این بود که زائرین را به طور رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه پزشکی هلال احمر قرار داده و 10 هزار و 578 نفر از این خدمات بهره گرفته اند.

نجفیان یادآور شد: تا کنون جهت آبرسانی به زائرین 46 تانکر آب معدنی به مرزها فرستاده شده که بسیاری از این آب ها توسط خیرین تهیه شده است.

مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: این آب ها از طریق استان های همجوار تهیه شده و کرمانشاه در این میان سهمی نداشته است.

وی همچنین اظهار داشت: سازمان حج و زیارت از نجف تا کربلا 6 موکب برپا کرده و هلال احمر نیز به منظور ارائه خدمت به زائرین در آنجا حضور دارد.

نجفیان در پایان با بیان اینکه شور حسینی همه استان ها را در برگرفته است، خاطر نشان کرد: وقتی مردم ببینند ارگان ها در حال خدمت هستند آنها نیز به کمک می آیند.