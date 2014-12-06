«یک واحد انقلاب، پای درس استاد»؛ تصویر رابطه رهبر انقلاب و دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «یک واحد انقلاب، پای درس استاد» روایتی از ارتباط صمیمانه و صریح حضرت آیت الله خامنه‌ای با دانشجویان در سه مقطع پیش از انقلاب اسلامی، پس از انقلاب و در دوره رهبری ایشان است.

در این مستند ضمن اشاره به سابقه جلسات بحث و نظر رهبر معظم انقلاب با جوانان قبل از انقلاب اسلامی در مسجد کرامت مشهد، به حضور ایشان در دانشگاه تهران و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در سال 1358 پرداخته شده است.

همچنین در مستند «یک واحد انقلاب، پای درس استاد» تصاویر مستند و حاشیه‌های جذابی از استمرار ارتباط پدرانه و صمیمانه حضرت آیت الله خامنه‌ای و دانشجویان در طی 35 سال گذشته به نمایش گذاشته می‌شود.

مستند «یک واحد انقلاب، پای درس استاد» شنبه 15 آذر و به مناسبت روز دانشجو، ساعت 22:15 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

این مستند به کارگردانی روح الله عبادی و تهیه کنندگی سیدفرشاد حسینی انجام گرفته است و در موسسه فرهنگی هنری اکسیر پژوهش تولید شده است.