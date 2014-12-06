بزرگداشت شهید آیت الله دستغیب در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس ظهر شنبه در نشست هماهنگی مراسم بزرگداشت شهید آیت الله دستغیب، گفت: توجه هر چه بیشتر به شهید آیت الله دستغیب در زمان کنونی بسیار با اهمیت است.

حجت الاسلام امین رصاف افزود: نقش تاثیر گذار آیت الله دستغیب باید برای جوانان مشخص و تبیین شود که در این راستا با توجه به شعار سال جاری از اهمیت بیشتری برخودار است.

وی تصریح کرد: زمانیکه فرهنگ ایثار و شهادت با علم و فرهنگ علما و فقها یکی باشد الگویی بزرگ و بسیار مناسب را در اختیار ما قرار داده که باید همگان از آن به بهترین شکل استفاده کنند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: برگزاری این یادواره در سطح استان فارس کار مناسبی است که در سال جاری برای اولین بار انجام می شود اما باید به گونه ای برنامه ریزی شود که یادواره سال آینده در سطح ملی برگزار شود.

حجت الاسلام رصاف یادآور شد: فضا سازی های شهری باید به سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

یادواره شهید ایت الله دستغیب عصر پنج شنبه همزمان با نماز مغرب و عشا در شهرستانهای فارس برگزار خواهد شد.