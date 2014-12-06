اقدامات نمایشی اروپایی ها و همسویی کشورهای مرتجع عربی در قبال فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم در مطلبی با اشاره به تلاشهای فریبکارانه اروپایی ها و همسویی آنها با آمریکا در موضوع فلسطین آورده است: در حالی پارلمانهای اروپایی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می شناسند که اقدامات رژیم صهیونیستی ادامه دارد و فشارهای مالی به تشکیلات خودگردان و رئیس آن برای دست برداشتن از گامهای آن برای رفتن به شورای امنیت برای تعیین سقف زمانی برای پایان اشغال تداوم دارد.

رای الیوم می نویسد: تحرکات پارلمانهای انگلیس، فرانسه و اسپانیا که با مبالغه زیاد از سوی برخی رسانه های عربی روبرو شد در واقع بیشتر اقدامی رسانه ای است نه بیشتر و نه کمتر.آنها قصد دارند وانمود کنند که غربیها که حضور خود را در منطقه قوی تر کرده اند موضوع فلسطین و حقوق فلسطینی ها را فراموش نکرده اند.

این اقدامات در واقع با هدف ساکت کردن فلسطینی ها در اراضی اشغالی است و تلاشی برای مهار انتفاضه ای است که در واکنش به شکست تشکیل دولت وفاق ملی، افزایش سیاست های شهرک سازی اسرائیل و درماندگی سیاسی و مالی و از همه مهمتر یورش های اسرائیلی ها به مسجد الاقصی و صحن آن است.

کشورهای عربی همسو با آمریکا و اروپا همسو با جریانهای رسانه ای حرکت می کنند و به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فشار وارد می کنند که از رفتن به شورای امنیت خودداری کنند زیرا این کشورها نمی خواهند که آمریکا خشمگین شود.

رای الیوم می نویسد: ملت فلسطین علاقه ای به اقدامات نمایشی ندارند بلکه خواستار گامهای جدی مانند تحریم اقتصادی اشغالگران اسرائیل هستند.پارلمانهای اروپایی اگر اقداماتی در این راستا انجام دادند آنگاه می توانیم بگوییم که تغییر در موضع اروپایی ها به وجود آمده است.

کسانی که مواضع غرب را در قبال موضوع فلسطین را دنبال می کنند به این حقیقت رسیده اند که تا زمانی که ملت فلسطین حرکت نکند اقدامی صورت نمی گیرد.