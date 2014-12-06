هویت تاریخی خیابان ارم باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش در جلسه ساماندهی هسته مرکزی شهر قم که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، بر ضرورت آینده نگری در طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

استاندار قم با اشاره به تلفیق طرح‌های جامع توسعه حرم مطهر حضرت معصومه(س) و تفضیلی هسته مرکزی شهر اظهار کرد: باید در این دو پروژه همه جنبه‌های مربوط به کاهش ترافیک و ارتقای رضایتمندی زوار و شهروندان لحاظ شود.

وی با تاکید بر ضرورت مراقبت از بافت‌های تاریخی در اجرای طرح‌های عمرانی تصریح کرد: حفظ هویت تاریخی خیابان ارم و مسیرهای منتهی به این خیابان باید در این طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام صالحی منش با تأکید بر توجه به معماری اسلامی در بخش‌های مختلف پروژه توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: این صحن باید منطبق بر معیارهای اصیل معماری اسلامی بوده و با صحن اتابکی نیز همخوانی داشته باشد.

استاندار قم همچنین با اشاره به تجربه اجرای شبکه‌های مختلف حمل و نقل زیر سطحی در شهرهای بزرگ دنیا، بررسی راهکارهای استفاده از این ظرفیت در طرح تفضیلی هسته مرکزی شهر قم را بسیار مهم برشمرد و افزود: اجرای شبکه‌های حمل و نقل زیرسطحی و روسطحی خیابان‌های منتهی به حرم مطهر و هسته مرکزی شهر، منجر به روان سازی ترافیک و تسهیل تردد‌ها خواهد شد.