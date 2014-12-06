به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی با اشاره به قیمت‌گذاری سهام سرخابی ها پس از امضای صورت‌های مالی گفت: در صورتی که صورت های مالی استقلال و پرسپولیس به امضای هیات مدیره برسد، قیمت گذاری سهام این دو باشگاه در دستور کار هیات واگذاری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی به تشریح روند و نحوه آماده‌ سازی سهام شرکت های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال در مسیر واگذاری پرداخت.

وی افزود: در راستای آماده سازی سهام این دو باشگاه جلسات خوبی با هیات مدیره استقلال و پرسپولیس برگزار شده و همکاری خوبی هم در این زمینه شاهد هستیم؛ هر چند متاسفانه تاکنون به بهانه های مختلف صورت های مالی این دو تیم توسط هیات مدیره آنها امضا نشده است.

وی افزود: هفته گذشته نیز جلسه ای با اعضای هیات مدیره استقلال و پرسپولیس داشتیم که قرار شد در هفته جاری صورت های مالی این دو باشگاه امضا شود.

پوری حسینی در خصوص اصرار این سازمان بر امضای صورت های مالی دو تیم سرخابی اذعان داشت: لازمه برگزاری مجامع این دو باشگاه، تهیه و امضای صورت‌های مالی است تا پس از آن کار حسابرسی انجام و مجمع عمومی استقلال و پرسپولیس برگزار شود. بعد از آن نیز قیمت‌گذاری سهام این دو تیم انجام و در هیات واگذاری مطرح می شود که پس از تایید این هیات، مزایده واگذاری سهام سرخابی برگذار خواهد شد.

معاون زویر اقتصاد اضافه کرد: البته همزمان با پیگیری انجام امضای صورت های مالی استقلال و پرسپولیس، کار کارشناسی و قیمت گذاری سهام این دو تیم توسط سازمان خصوصی سازی برای استفاده از زمان در حال انجام است.

وی گفت: در صورتی که صورت های مالی استقلال و پرسپولیس به امضای هیات مدیره برسد، قیمت گذاری سهام این دو باشگاه در دستور کار هیات واگذاری قرار خواهد گرفت.

پوری حسینی در خصوص درصد سهام قابل عرضه این دو باشگاه نیز تصریح کرد: براساس قانون فعلی، استقلال و پرسپولیس جزو گروه دوم واگذاری‌ها هستند که ۸۰ درصد سهام آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ هر چند از نظر قانون منعی برای عرضه ۱۰۰ درصد سهام آنها وجود ندارد و مکاتباتی نیز با هیات وزیران برای انتقال استقلال و پرسپولیس از گروه دو به گروه یک واگذاری ها در حال انجام است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که براساس قانون امکان عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس وجود ندارد، گفت: در صورت لزوم می‌توان مالک آینده هر یک از این دو تیم را تشویق و مجاب کرد در مدت ۳ تا ۴ سال، مقدمات ورود سهام سرخابی را به بورس فراهم کند.

وی تاکید کرد: در راستای واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید قوانین فیفا و مقررات حاکم بر مدیریت و مالکیت باشگاه ها در سطح بین المللی نیز مورد توجه قرار گیرد.