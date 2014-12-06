تحقیقات پژوهشی همدان به سمت کند و کاو مشکلات استان حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر پور مجاهد ظهر شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران و فنآوران برتر استان همدان با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۵ آذر ماه به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است، اظهار داشت: نمایشگاهی از دستآورد های پژوهشی استان در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی برپا شده است.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری همدان در ادامه سخنانش از برگزاری نمایشگاهی از دستآورد های پژوهشی همه استان ها در مصلی تهران خبر داد و بیان داشت: این نمایشگاه شامل دستآورد های فنآوران سراسر استان ها از جمله همدان است.

وی با اشاره به شعار هفته پژوهش با عنوان " پژوهش و فنآوری، پیشرو اقتصاد دانش بنیان" عنوان داشت: برنامه پنجم توسعه پایان یافته و برنامه ششم در حال تدوین بوده و پژوهش و فنآوری نیز در این برنامه جایگاه خوبی دارد.

پور مجاهد در ادامه با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان به معنای استفاده از فنآوری است، ابراز داشت: دبیر خانه ستاد پژوهشی در استان ها دایر شده و زیر مجموعه هر ستاد چهار کمیته شامل کمیته فنآوران برتر، کمیته نمایشگاهی، کمیته اطلاع رسانی، کمیته علمی و اجرایی را دربرمیگیرد.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری همدان با بیان اینکه در این مراسم از ۱۶ شرکت فنآور برتر و دو ایده برتر تجلیل می شود، اظهار داشت: راه اندازی نمایشگاه امسال بر عهده صنعت و معدن بوده و نمایشگاهی که از دست آورد های فنآوران استان برپا شده از لحاظ کیفی در سطح بالایی قرار دارد.

پور مجاهد با تاکید بر اینکه پژوهش ها باید در راستای حل مشکلات استان همدان انجام شود، ابراز داشت: پژوهش ها و تحقیقات باید مشکلات استان را کندو کاو کرده و در این حوزه قوی عمل کنند.

وی با بیان اینکه مسیر اهداف استان را باید به گونه ای ترسیم کرد که از نیروی انسانی و امکانات نهایت استفاده شود، ابراز داشت: پزوهش ها مشکلات و معضلات موجود در استان را باید بررسی کند.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری همدان با بیان اینکه در نمایشگاه دستاورد های پژوهشی استان همدان ۳۰ غرفه حضور دارند، ابراز داشت: دانشجویان و دانش آموزان استان برای آشنایی با روند تحقیقات و نحوه آن و همچنین آشنایی با پژوهشگران استان از این نمایشگاه بازدید کنند.

پور مجاهد با تاکید بر اینکه مشکلات استان را نمی توان لحظه ای و یا آنی حل کرد، عنوان داشت: چنانچه به حل مشکلات نگاه علمی و کاربردی داشته باشیم می توان مشکلات را حل کرد.

وی در ادامه به سایت سمات وزارت علوم اشاره کرد و اظهار داشت: حدود ۷۰ پژوهش خاتمه یافته از استان همدان بر روی این سایت قرار دارد که می توان به عنوان منبع استفاده کرد.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری همدان با اشاره به اینکه هر کدام از تحقیقات انجام شده در راستای حل مشکلات استان مانند آب و محیط زیست و غیره بوده است، بیان داشت: صندوق پژوهش و فناوری نیز در آینده ای نزدیک در استان همدان راه اندازی می شود.

پور مجاهد در ادامه سخنانش به برخی اهداف تحقیقات و پژوهش اشاره کرد و ابراز داشت: مدیریت دانش و پژوهش و انسجام در سیاست های برنامه ریزی از جمله این اهداف است.

وی اظهار داشت: اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پژوهش، گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت های عرصه علم و فناوری و استفاده از فنآوری های جدید از جمله اهداف حوزه پژوهش است.