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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۰

نقد و بررسی نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی در شماره جدید کتاب نقد

نقد و بررسی نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی در شماره جدید کتاب نقد

در اولین شماره از دوره جدید فصلنامه کتاب نقد، نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی، با گفتارهایی از خسرو باقری، علیرضا پیروزمند، قاسم جعفرزاده و ابوالقاسم علیدوست مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌ونهمین شماره فصلنامه انتقادی-نظری «کتاب نقد» در بررسی و نقد "نظریة علم دینی علامه آیت‌الله جوادی آملی"؛ با آثاری از دکتر خسرو باقری، حجج‌الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند و قاسم جعفرزاده، همراه با مقدمه آیت‌الله علی‌اکبر رشاد و مصاحبه با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست منتشر شد.

دوره جدید فصلنامه کتاب نقد، با همکاری همه مراکز و شخصیت‌های علمی در فضای نقد مبانی و نظریه‌های علوم انسانی با رویکرد اسلامی منتشر خواهد شد. پژوهشی بودن، انتقادی بودن، اسلامی بودن و در قلمرو علوم انسانی بودن، خصوصیات درهم‌تنیده و ممزوج هویت دوره جدید کتاب نقد خواهد بود.

در این شماره می خوانیم:

ـ فلسفه الهی و محال بودن علم غیردینی/ حضرت آیت الله جوادی آملی

ـ چیستی معنا و مسیر تحقق علم دینی از نگاه آیت الله جوادی آملی/ قاسم جعفرزاده

ـ حساب علم دینی در «هندسه معرفت دینی» بررسی انگاره علامه علامه جوادی آملی/خسرو باقری

ـ دوگونگی و ابهام در سرنوشت اسلامیت علوم در کلام فیسوف متأله/علیرضا پیروزمند

دینی انگاری همه گزاره های علمی آری یا نه؟ / گفت و گو با ابوالقاسم علیدوست

کد مطلب 2437091

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