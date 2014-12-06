نقد و بررسی نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی در شماره جدید کتاب نقد

به گزارش خبرگزاری مهر، شصتونهمین شماره فصلنامه انتقادی-نظری «کتاب نقد» در بررسی و نقد "نظریة علم دینی علامه آیتالله جوادی آملی"؛ با آثاری از دکتر خسرو باقری، حججالاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند و قاسم جعفرزاده، همراه با مقدمه آیتالله علیاکبر رشاد و مصاحبه با آیتالله ابوالقاسم علیدوست منتشر شد.
دوره جدید فصلنامه کتاب نقد، با همکاری همه مراکز و شخصیتهای علمی در فضای نقد مبانی و نظریههای علوم انسانی با رویکرد اسلامی منتشر خواهد شد. پژوهشی بودن، انتقادی بودن، اسلامی بودن و در قلمرو علوم انسانی بودن، خصوصیات درهمتنیده و ممزوج هویت دوره جدید کتاب نقد خواهد بود.
در این شماره می خوانیم:
ـ فلسفه الهی و محال بودن علم غیردینی/ حضرت آیت الله جوادی آملی
ـ چیستی معنا و مسیر تحقق علم دینی از نگاه آیت الله جوادی آملی/ قاسم جعفرزاده
ـ حساب علم دینی در «هندسه معرفت دینی» بررسی انگاره علامه علامه جوادی آملی/خسرو باقری
ـ دوگونگی و ابهام در سرنوشت اسلامیت علوم در کلام فیسوف متأله/علیرضا پیروزمند
دینی انگاری همه گزاره های علمی آری یا نه؟ / گفت و گو با ابوالقاسم علیدوست
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