نقد و بررسی نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی در شماره جدید کتاب نقد

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌ونهمین شماره فصلنامه انتقادی-نظری «کتاب نقد» در بررسی و نقد "نظریة علم دینی علامه آیت‌الله جوادی آملی"؛ با آثاری از دکتر خسرو باقری، حجج‌الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند و قاسم جعفرزاده، همراه با مقدمه آیت‌الله علی‌اکبر رشاد و مصاحبه با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست منتشر شد.

دوره جدید فصلنامه کتاب نقد، با همکاری همه مراکز و شخصیت‌های علمی در فضای نقد مبانی و نظریه‌های علوم انسانی با رویکرد اسلامی منتشر خواهد شد. پژوهشی بودن، انتقادی بودن، اسلامی بودن و در قلمرو علوم انسانی بودن، خصوصیات درهم‌تنیده و ممزوج هویت دوره جدید کتاب نقد خواهد بود.

در این شماره می خوانیم:

ـ فلسفه الهی و محال بودن علم غیردینی/ حضرت آیت الله جوادی آملی

ـ چیستی معنا و مسیر تحقق علم دینی از نگاه آیت الله جوادی آملی/ قاسم جعفرزاده

ـ حساب علم دینی در «هندسه معرفت دینی» بررسی انگاره علامه علامه جوادی آملی/خسرو باقری

ـ دوگونگی و ابهام در سرنوشت اسلامیت علوم در کلام فیسوف متأله/علیرضا پیروزمند

دینی انگاری همه گزاره های علمی آری یا نه؟ / گفت و گو با ابوالقاسم علیدوست