پاکستان از خدمات آموزشی و مهارت آموزی ایران استقبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر محمود قریشی صبح امروز در حاشیه بازدید از کارگاههای آموزشی و بخشهای مختلف مراکز آموزش فنی و حرفهای زاهدان اظهار داشت: کشور پاکستان از تعاملات بیشتر در زمینه آموزشهای مهارتی استقبال و برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی می کند.
وی با بیان اینکه تنها مراکزی که میتوانند در راستای رفاه عامه فعالیت کرده و ایجاد اشتغال کنند مراکز آموزش فنی و حرفهای هستند ادامه داد: فراهم کردن بازارهای کوچک به منظور فروش دستساختههای مهارتدیدگان آموزش فنی و حرفهای نقش تاثیرگذاری در تشویق مهارت آموزان و کمک به معیشت آنها و همچنین تبادل تجربیات صنعتگران دارد.
وی ضمن تاکید بر همکاریهای دوجانبه افزود: ایجاد بازارهای منطقهای با هدف عرضه و فروش دستساختههای مهارت آموزان می تواند یکی از پیشنهادات برای آغاز همکاری های دو جانبه باشد.
قریشی همچنین با بیان اینکه همکاریهای دوجانبه میتواند بستر شکل گیری بازارهای منطقهای نیز باشد ادامه داد: این اقدام می تواند بازار مناسبی را برای عرضه هنرمندان و صنعتگران و عرضه و فروش دستساختههای آنها فراهم سازد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار تبادل اطلاعات و تجربیات به منظور سهولت برقراری ارتباط دوسویه بین ساختار فنی و حرفهای پاکستان با ایران شد.
محمد جهانتیغی بیان داشت: مراکز فنی و حرفه ای استان آماده همکاریهای مشترک برای ارائه خدمات آموزشی و مهارتآموزی به شهروندان پاکستانی هستند.
در این دیدار همچنین مدیر فنی و حرفه ای استان آمادگی خود را در راستای افتتاح آموزشگاه آشپزی با مدیریت یکی از کارشناسان آشپزی استان و با تجربه ۲۰ ساله در زمینه تهیه غذاهای بینالمللی اعلام کرد.
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