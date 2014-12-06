به گزارش خبرگزاری مهر، رضا احمدی در بازدید از نهالستان کوشکن زنجان افزود: از این میزان سهم شهرستان طارم ۳۵۰ هکتار است.
احمدی، ضمن تقدیر از تلاش های انجام گرفته مدیر کل و کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در توسعه نهالکاری عنوان کرد:اجرای این میزان نهال کاری در نهالستان کوشکن زنجان بیسابقه بوده است.
وی، افزود:متاسفانه در استان زنجان با یک ضعف عمومی در بحث جنگلکاری مواجه بودیم که تولید نهال با مکانیسمهای مشخص و رعایت اصول فنی و علمی در سایه تلاشهای کارشناسان موجب شده تا امروز شاهد تولید یک میلیون نهال در این ناحیه باشیم.
مشاور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، با اشاره به کاشت گونه های اقتصادی و چند منظوره در نهالستان کوشکن زنجان اظهار امیدواری کرد: با ادامه این روند شاهد جنگلکاری برای سال آینده با تامین منابع ملی و استانی باشیم.
احمدی، با بیان اینکه بخشی از این میزان جنگلکاری در سال جاری منابع مالی تزریق خواهد شد، متذکر شد: بخش دیگری از منابع نیز در سال آینده برای توسعه نهالکاری و توسعه جنگلها تخصیص مییابد.
رئیس مرکز جنگلکاری خارج از شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه اکنون ایران جزو کشورهای کم برخوردار از پوشش جنگل محسوب می شود، افزود: برای رسیدن به استانداردهای نرم جهانی توسعه جنگلکاری جزو اولویت های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
احمدی، با اشاره به روند آبیاری نهالها به شکل غرقابی طی سال های گذشته عنوان کرد:قبلا با شیوه غرقابی نهالستانها آبیاری می شد که با تغییر الگوی صرفه جویی با کیسه های گلدانی و شاسیها و نیز سیستم های آبیاری بارانی شاهد کاهش یک سوم مصرف با بالا رفتن میزان تولید نهال بودهایم.
وی، تفکر صحیح مدیریت آب و خاک و حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی کشور را یادآور شد و مشارکت مردم در تولید گونههای اقتصادی به خصوص عرصه نشینان را مهم دانست.
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