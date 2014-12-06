به گزارش خبرگزاری مهر، رضا احمدی در بازدید از نهالستان کوشکن زنجان افزود: از این میزان سهم شهرستان طارم ۳۵۰ هکتار است.

احمدی، ضمن تقدیر از تلاش های انجام گرفته مدیر کل و کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در توسعه نهال­کاری عنوان کرد:اجرای این میزان نهال کاری در نهالستان کوشکن زنجان بی­سابقه بوده است.

وی، افزود:متاسفانه در استان زنجان با یک ضعف عمومی در بحث جنگل­کاری مواجه بودیم که تولید نهال با مکانیسم­های مشخص و رعایت اصول فنی و علمی در سایه تلاش­های کارشناسان موجب شده تا امروز شاهد تولید یک میلیون نهال در این ناحیه باشیم.

مشاور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، با اشاره به کاشت گونه های اقتصادی و چند منظوره در نهالستان کوشکن زنجان اظهار امیدواری کرد: با ادامه این روند شاهد جنگل­کاری برای سال آینده با تامین منابع ملی و استانی باشیم.

احمدی، با بیان اینکه بخشی از این میزان جنگل­کاری در سال جاری منابع مالی تزریق خواهد شد، متذکر شد: بخش دیگری از منابع نیز در سال آینده برای توسعه نهال­کاری و توسعه جنگل­ها تخصیص می­یابد.

رئیس مرکز جنگل­کاری خارج از شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه اکنون ایران جزو کشورهای کم برخوردار از پوشش جنگل محسوب می شود، افزود: برای رسیدن به استانداردهای نرم جهانی توسعه جنگل­­کاری جزو اولویت های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

احمدی، با اشاره به روند آبیاری نهال­ها به شکل غرقابی طی سال های گذشته عنوان کرد:قبلا با شیوه غرقابی نهالستان­ها آبیاری می شد که با تغییر الگوی صرفه­ جویی با کیسه های گلدانی و شاسی­ها و نیز سیستم های آبیاری بارانی شاهد کاهش یک سوم مصرف با بالا رفتن میزان تولید نهال بوده­ایم.

وی، تفکر صحیح مدیریت آب و خاک و حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی کشور را یادآور شد و مشارکت مردم در تولید گونه­های اقتصادی به خصوص عرصه­ نشینان را مهم دانست.