پیشنهاد 101 نماینده مجلس به روحانی/ اختصاص سرفصل ویژه در بودجه 94

به گزارش خبرگزاری مهر، 101 نماینده مجلس در نامه‏ ای به دکتر روحانی، از اختصاص سرفصل ویژه "توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» در بودجه 94 و برنامه ششم توسعه"، حمایت کردند.

در این نامه که امضاکنندگان شاخصی چون احمد توکلی، محمدحسین فرهنگی، علی مطهری، غلامرضا مصباحی ‏مقدم، غلامعلی حدادعادل، علیرضا محجوب، حسین حسین ‏زاده بحرینی، محمدرضا پورابراهیمی، ارسلان فتحی ‏پور و عبد‏الرضا عزیزی دارد، پیشنهاد اختصاص سرفصل ویژه "توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان" در بودجه 94 و برنامه ششم توسعه، با هدف"دستیابی به سطحی از عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان که در شأن جامعه اخلاق‏ مدار، عدالت خواه، مذهبی و فرهنگ ‏دوست ایران باشد"، مطرح شده است.

امضاکنندگان نامه تاکید کرده ‏اند: اگر دولت برنامه جامع بودجه ‏ای - اجتماعی - فرهنگی و حقوقی برای توسعه عدالت آموزشی رده ‏های سنی 5 تا 18 سال طراحی کند، قطعا مجلس همراهی همدلانه خواهد داشت.

امضاکنندگان این نامه (5 عضو هیات رئیسه مجلس، 14 عضو کمیسیو نبرنامه و بودجه، 9 عضو کمیسیون اجتماعی، 12 عضو کمیسیون اقتصادی، 8 عضو کمیسیون آموزش‏ و تحقیقات، 5 عضو کمیسیون فرهنگی، 7 عضو کمیسیون تحقیق، 7 عضو کمیسیون امنیت ملی و 34 عضو سایر کمیسیون‏ های مجلس)، ضمن ارجاع به سیاست ‏های کلی «اقتصاد مقاومتی» (بندهای یک، 3 و 5)، «سیاست‏ های جمعیتی» (بندهای 8 و 14 که به «کیفی‏ سازی جمعیت» اشاره دارند) و نیز سیاست‏ های کلی ابلاغی «تحول ‏آفرینی آموزش ‏و پرورش» (به ویژه بندهای 2، 3، 4، 5، 7، 9 و 12)، طراحی برنامه جامع «توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» را در راستای سیاست ‏های فوق دانسته‏ اند.

متن مشروح نامه که 15 پیشنهاد کلی را برای محتوای برنامه جامع «توسعه عدالت آموزشی» مطرح کرده، به شرح زیر است:

توزیع 101 نماینده امضاکننده 5 عضو هیات رییسه مجلس 14 عضو کمیسیون برنامه‏وبودجه 9 عضو کمیسیون اجتماعی 5 عضو کمیسیون فرهنگی 8 عضو کمیسیون آموزش‏وتحقیقات 12 عضو کمیسیون اقتصادی 7 عضو کمیسیون تحقیق 7 عضو کمیسیون صنایع و معادن 3 عضو کمیسیون اصل 90 7 عضو کمیسیون انرژی 7 عضو کمیسیون کشاورزی 8 عضو کمیسیون عمران 2 عضو کمیسیون بهداشت‏ودرمان یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 7 عضو کمیسیون امنیت ملی

جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور

با سلام و آرزوی موفقیت؛

همان‏گونه که مستحضرید، در سه دهه اخیر شاهد پیشرفت‏ های عظیمی در بهبود وضعیت عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان در سراسر کشور بوده ‏ایم؛ توفیقات ارزشمندی که از سال اول پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید معماران انقلاب بر حق دسترسی رایگان آحاد مردم به آموزش عمومی رایگان و با کیفیت آغاز شد و حرکت جهادگونه مردم و سیاست ‏گذاران استمرار یافت.

با این وجود، به نظر می ‏رسد که همچنان تا دستیابی به سطحی از عدالت آموزشی کودکان که در شأن جامعه اخلاق‏ مدار، عدالتخواه و فرهنگ ‏دوست ایران باشد، فاصله داریم به ویژه آنکه در سال‏ های متأخر، نرخ پوشش دسترسی کودکان و نوجوانان به آموزش با کیفیت نیز، پس از یک روند صعودی طولانی ‏مدت، وضعیت چندان مطلوبی ندارد.

در حال حاضر کم نیستند کودکانی که یا به دلیل موانع اقتصادی یا فرهنگی یا حقوقی از تحصیل بازمانده‏اند و یا مجبورند در مدارسی ناایمن، فرسوده و دلگیر به تحصیل بپردازند؛ مدارس محرومی که فاقد حداقل امکانات آموزشی، پرورشی، تفریحی و ورزشی بوده و نمی‏ توانند ماموریت توسعه انسانی را در حساس ‏ترین سال‏های زندگی کودکان کشورمان به شکلی شایسته ایفا کنند.

اگر بخواهیم برنامه‏ ای جامع و عالمانه با دغدغه کاهش پایدار نابرابری‏ های اقتصادی و اجتماعی در کشور طراحی کنیم، قطعا باید حل مشکل فقر کمی و کیفی آموزشی کودکان و دستیابی به نظام آموزشی مطلوبی برای تبدیل کودکان (به ویژه کودکان مناطق محروم کشور) به افرادی توانمند، خلاق، پُرنشاط و بالنده را، به ‏عنوان یک مولفه کلیدی در نظر بگیریم که این امر برای شکستن تله «بازتولید فقر»، کاهش پایدار نابرابری‏ های اقتصادی و اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش بزهکاری ‏ها و ناهنجاری‏ های اجتماعی، ضروری است.

جناب آقای روحانی؛

ما، جمعی از نمایندگان استان‌های مختلف، به شما پیشنهاد می ‏کنیم در سال دوم دولت خود، آغازگر گامی بزرگ و در شأن جامعه اخلاق‏ مدار، عدالتخواه، فرهنگ‏ دوست و عالم ‏پرور ایران، در زمینه توسعه عدالت آموزشی کودکان باشید.

با توجه به اینکه دولت محترم در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 94 و همچنین تدوین برنامه توسعه ششم قرار دارد، ما امضاکنندگان این نامه به جنابعالی پیشنهاد می ‏کنیم سرفصل ویژه‏ای تحت عنوان «توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» را در بودجه 94 و برنامه توسعه ششم لحاظ فرمایید. پرداختن به ریشه‏ ها و پیامدهای اقتصادی، بودجه‏ای، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی محرومیت آموزشی کودکان در برنامه ششم و بودجه 94، می‏ تواند سنگ بنایی محکم برای «مقاوم ‏سازی اقتصادی - اجتماعی» کشور (در چارچوب سیاست ‏های کلی اقتصاد مقاومتی، به ‏ویژه بندهای یک، 3 و 5)، کمک به «کیفی ‏سازی جمعیت» (در راستای بندهای 8 و 14 سیاست‏ های جمعیتی ابلاغی رهبری در 30 اردیبهشت 93) ایفای نقش در تحقق سیاست‏ های تحول‏ آفرینی در آموزش ‏و پرورش (به ‏ویژه بندهای 2، 3، 4، 5، 7، 9 و 12 سیاست‏ های کلی ابلاغی رهبری در 10 اردیبهشت 92)، و نقش ‏آفرینی در راستای یکی از مهم ‏ترین دغدغه‏ های «سند تحول بنیادین آموزش‏ و پرورش» باشد.

با شناختی که از نمایندگان محترم مجلس داریم، مطمئن هستیم که از این حرکت شما در قوه مقننه پشتیبانی خواهد شد.

به نظر ما امضاکنندگان، برخی از فوری‌ ترین نیازها جهت شتاب‏ بخشی عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان عبارتند از:

- به رسمیت شناختن «مدارس» به عنوان «کانون اصلی» تمرکز برنامه‏ های محرومیت ‏زدایی و توانمندسازی «عالمانه» و «پایدار» در زمینه کاهش فقر آموزشی، فقر سلامت و فقر تغذیه

- اختصاص سهمی ثابت از درآمد «هدفمندی یارانه ها» به‏ منظور «توسعه عدالت آموزشی» در رده سنی 5 تا 18 سال

_ استفاده کاراتر و مناسب ‏تر از مجموعه منابع در اختیار آموزش و پرورش، به ویژه منابع «انسانی» و منابع «مالی»، در راستای تحقق عدالت آموزشی

- کاهش میزان «تمرکز» در مدیریت آموزش و پرورش و حرکت به سمت مدیریت «مدرسه ‏محور»

- کمک به بهبود توزیع مکانی و نیز ارتقای شرایط فیزیکی و کالبدی مدارس دولتی، به نحوی‏ که کودکان خانوارهای فقیر و غنی بتوانند از محیط آموزشی مناسب و نشاط‏ بخش برخوردار شوند

- پوشش کامل پیش ‏دبستانی رایگان دولتی برای کلیه کودکان استان ‏های محروم با اولویت استان‎ های دوزبانه

- زمینه ‏سازی برای دسترسی مناسب‏تر به تکنولوژی ‏های اطلاعاتی و ارتباطاتی در مداس مناطق محروم، با هدف تسهیل دسترسی به معلمان خبره ‏تر و آموزش باکیفیت‏ تر

- اصلاح معیار تخصیص «سرانه مدارس»، به صورت اولویت ‏دهی به استان‏ های محروم‏تر، مناطق روستایی و عشایری و مناطق حاشیه‏ نشین شهرهای بزرگ

- برنامه‏ ریزی برای ارتقای توانایی معلمان و آشنایی آنان با موثرترین و جدیدترین روش‏ های انتقال مهارت‏ های «شناختی» (آشنایی با علوم مختلف) و «غیرشناختی» (مهارت کار تیمی، روحیه پرسشگری، مهارت‏ های ارتباطی، اعتماد به نفس و . . .) به دانش ‏آموزان

- برنامه‏ ریزی جهت افزایش «بودجه سیاست ‏گذارانه» آموزش‏ و پرورش (بودجه غیرپرسنلی یا همان سرانه مدارس)، و طراحی منابع مالی پایدار برای افزایش رقم فعلی (سالانه 28 هزار تومان برای هر دانش ‏آموز مدارس دولتی)

- توجه بیشتر به اقوام اصيل ايراني و گويش ­هاي منطقه ­اي در متون آموزشي

- اصلاح قوانین در راستای عمومیت‏ بخشی به حق ثبت ‏نام کلیه کودکان «متولد» ایران در مدارس دولتی

- جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه شهرداری ‏ها، و نیز تسهیل مشارکت سازمان‏ های مردم نهاد در برنامه ‏های کاهش فقر آموزشی کودکان

- توسعه برنامه ارائه تغذیه در کلیه مدارس محروم، و پیوستن ایران به بیش از 60 کشور دارای برنامه مشابه

- طراحی برنامه تولید داده ‏های آماری منظم (به تفکیک سن و جنسیت) در زمینه کمیت پوشش آموزشی کودکان، کیفیت مدارس و نیز سطح مهارت ‏های «شناختی» و «غیرشناختی» کودکان و نوجوانان 5 تا 18 سال

به امید توفیق روزافزون باری تعالی به شما، در راه آبادانی ایران اسلامی

رونوشت به (براساس الفبا):

حجت ‏الاسلام مجید انصاری (معاون محترم پارلمانی رییس جمهور)

دکتر اسحاق جهانگیری (معاون اول محترم رییس جمهور)

دکتر علی اصغر فانی (وزیر محترم آموزش‏وپرورش)

دکتر محمدباقر نوبخت (معاون برنامه ‏ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)

دکتر مسعود نیلی (مشاور اقتصادی ارشد رییس جمهور)

امضاکنندگان:

اعضای هیات رییسه مجلس

فرهنگی، محمدحسین (نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر / عضو هیات رییسه مجلس)

حسيني، سيدشريف (نماینده مردم شریف اهواز / عضو هیات رییسه مجلس)

دستغيب، سيد احمدرضا (نماینده مردم شریف شيراز / عضو هیات رییسه مجلس)

دهقان، محمد (نماینده مردم شریف چناران / عضو هیات رییسه مجلس)

بذرپاش، مهرداد (نماینده مردم شریف تهران / عضو هیات رییسه مجلس)

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

مصباحی‏ مقدم، غلامرضا (نماینده مردم شریف تهران / رییس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی)

نادران، الياس (نماینده مردم شریف تهران / نایب‏رییس کمیسیون برنامه و بودجه)

سقايي، محمد (نماینده مردم شریف نيريز و استهبان / دبیر کمیسیون برنامه و بودجه)

احمدي، علي محمد (نماینده مردم شریف دهلران / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

اسدالهي، غلامرضا (نماینده مردم شریف تربت جام / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

امامي، عيسي (نماینده مردم شریف گرگان / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

توکلی، احمد (نماینده مردم شریف تهران / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

ثروتي، موسي‌الرضا (نماینده مردم شریف بجنورد و جاجرم / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

زمانيان دهكردي، سيد سعيد (نماینده مردم شریف شهركرد / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

عبداللهي، رضا (نماینده مردم شریف ماهنشان / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

قادری، جعفر (نماینده مردم شریف شیراز / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

قوامي، هادي (نماینده مردم شریف اسفراين / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

نجف‌نژاد، مقداد (نماینده مردم شریف بابلسر و فریدون کنار / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

يوسفيان ملا، عزت‌ا... (نماینده مردم شریف آمل / عضو کمیسیون برنامه و بودجه)

کمیسیون اقتصادی

فتحي­ پور، ارسلان (نماینده مردم شریف كليبر / رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

پورابراهيمي داوراني، محمدرضا (نماینده مردم شریف كرمان و راور / نایب رییس کمیسیون اقتصادی)

اربابی، محمدسعيد (نماينده مردم شریف ایرانشهر / دبیر کمیسیون اقتصادی)

زارع، رحيم (نماینده مردم شریف آباده / سخنگوی کمیسیون اقتصادی)

احمدی، عثمان (نماینده مردم شریف مهاباد / عضو کمیسیون اقتصادی)

حسین ‏زاده بحرینی، محمدحسین (نماینده مردم شریف مشهد / عضو کمیسیون اقتصادی)

حكيمي، عطاء... (نماینده مردم شریف رودبار / عضو کمیسیون اقتصادی)

رجايي باغ سيائي، محمد (نماینده مردم شریف گناباد و بجستان / عضو کمیسیون اقتصادی)

رجبی، عبدالکریم (نماینده مردم شریف مینودشت / عضو کمیسیون اقتصادی)

علي‌پور رحمتی، محمد (نماینده مردم شریف ماكو و چالدران / عضو کمیسیون اقتصادی)

مددی، محمد‌علي (نماینده مردم شریف ميانه / عضو کمیسیون اقتصادی)

نديمي، ايرج (نماینده مردم شریف لاهيجان و سياهكل / عضو کمیسیون اقتصادی)

کمیسیون اجتماعی

عزيزي، عبدالرضا (نماینده مردم شریف شيروان / رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)

مرادي، سالار (نماینده مردم شریف سنندج / نایب رییس کمیسیون اجتماعی)

آليا، فاطمه (نماینده مردم شریف تهران / عضو کمیسیون اجتماعی)

علی‏ محمدی، عمران (نماینده مردم شریف ایلام / عضو کمیسیون اجتماعی)

علي مرداني، محسن (نماینده مردم شریف زنجان / عضو کمیسیون اجتماعی)

قاضی‌ زاده هاشمی، سید امیرحسین (نماینده مردم شریف مشهد و کلات / عضو کمیسیون اجتماعی)

کاشانی، ناصر (نماینده مردم شریف زاهدان / عضو کمیسیون اجتماعی)

محجوب، عليرضا (نماینده مردم شریف تهران / عضو کمیسیون اجتماعی)

مفتح، محمدمهدي (نماینده مردم شریف تويسركان / عضو كميسيون اجتماعي)

کمیسیون آموزش و تحقیقات

سليمي، عليرضا (نماینده مردم شریف دلیجان و محلات / دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات)

احمدي لاشکی، قاسم (نماینده مردم شریف نوشهر و چالوس / عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)

جعفري، قاسم (نماینده مردم شریف بجنورد و جاجرم / عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)

حدادعادل، غلامعلي (نماینده مردم شریف تهران / عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)

خسروي سهل‌آبادي، ابوالقاسم (نماینده مردم شریف تربت حيدريه و مه‏ولات / عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)

طبيب‌زاده نوري، زهره (نماینده مردم شریف تهران / عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)

منظری توکلی، علیرضا (نماینده مردم شریف بافت، رابر و ارزوئیه / عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)

موسوي اصل، ميرقسمت (نماینده مردم شریف گرمی / عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)

کمیسیون فرهنگی

نوباوه وطن، بيژن (نماینده مردم شریف تهران / نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی)

حسيني، سيدمرتضي (نماینده مردم شریف قزوين / دبیر کمیسیون فرهنگی)

باقری بنابی، محمد (نماینده مردم شریف بناب / عضو کمیسیون فرهنگی)

پژمان‏ فر، نصرا... (نماینده مردم شریف مشهد / عضو کمیسیون فرهنگی)

مطهري، علي (نماینده مردم شریف تهران / عضو کمیسیون فرهنگی)

کمیسیون تحقیق

اسفناني، محمدعلي (نماینده مردم شریف فريدونشهر / نایب‏رییس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی)

نظری مهر، محمدجواد (نماینده مردم شریف بندر ترکمن و کردکوی / دبیر کمیسیون تحقیق)

ابوترابي، ابوالفضل (نماینده مردم شریف نجف‌آباد / عضو کمیسیون تحقیق)

اخوان بی‏طرف، نيره (نماینده مردم شریف اصفهان / عضو کمیسیون تحقیق)

بهمنی، شمس‏ا... (نماینده مردم شریف رامهرمز و رامشیر / عضو کمیسیون تحقیق)

محمدی، داود (نماینده مردم شریف قزوین و آبیک / عضو کمیسیون تحقیق)

مقيمي، احمد‌علي (نماینده مردم شریف بهشهر و نکا / عضو کمیسیون تحقیق)

کمیسیون صنایع و معادن

بیاتیان، سیدمحمد (نماینده مردم شریف بیجار / دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)

بیگلری، محسن (نماینده مردم شریف سقز و بانه / رییس مجمع نمایندگان کردستان / عضو کمیسیون صنایع و معادن)

پيرموذن‏زاده، كمال‌الدين (نماینده مردم شریف اردبيل / عضو کمیسیون صنایع و معادن)

حسيني، سيدهادي (نماینده مردم شریف قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار / عضو کمیسیون صنایع و معادن)

حسيني صدر، مويد (نماینده مردم شریف خوي / عضو کمیسیون صنایع و معادن)

فولادگر، حميدرضا (نماینده مردم شریف اصفهان / عضو کمیسیون صنایع و معادن)

نعمتي، بهروز (نماینده مردم شریف اسدآباد / عضو کمیسیون صنایع و معادن)

کمیسیون اصل 90

دارايي،‌ سيد عيسي (نماینده مردم شریف انديمشك / عضو کمیسیون اصل 90)

موسوي، سيد محمد‌علي (نماینده مردم شریف خدابنده / عضو کمیسیون اصل 90)

ميرمحمدي، سيدمحمدحسين (نماینده مردم شریف گلپايگان و خوانسار / عضو کمیسیون اصل 90)

کمیسیون انرژی

انصاری، محمدسعید (نماینده مردم شریف آبادان / عضو کمیسیون انرژی)

بني‌هاشم، سيدهاشم (نماینده مردم شریف مشهد و كلات / عضو کمیسیون انرژی)

جمیری، عبدالکریم (نماینده مردم شریف بوشهر، گناوه و دیلم / عضو کمیسیون انرژی)

ذوالانوار، سيد حسين (نماینده مردم شریف شيراز / عضو کمیسیون انرژی)

سودانی، ناصر (نماینده مردم شریف اهواز / عضو کمیسیون انرژی)

كارخانه‌، ابراهيم (نماینده مردم شریف همدان / عضو کمیسیون انرژی)

موسوی‏ نژاد، سید مهدی (نماینده مردم شریف دشتستان / عضو کمیسیون انرژی)

کمیسیون بهداشت و درمان

فتاحي، عابد (نماینده مردم شریف اروميه / عضو کمیسیون بهداشت و درمان)

ميرگلوي بيات، شهلا (نماینده مردم شریف ساوه و زرنديه / عضو کمیسیون بهداشت و درمان)

کمیسیون عمران

آرامی، منصور (نماینده مردم شریف بندرعباس / عضو کمیسیون عمران)

احمدی، نبی... (نماینده مردم شریف داراب و زرین‏دشت / عضو کمیسیون عمران)

حسینی، سید بهلول (نماینده مردم شریف میانه / عضو کمیسیون عمران)

خسته‌بند، حسن (نماینده مردم شریف بندرانزلي / عضو کمیسیون عمران)

خسروي، عليرضا (نماینده مردم شریف سمنان و مهدي‌شهر / عضو کمیسیون عمران)

علوي، سيد احسن (نماینده مردم شریف سنندج / عضو کمیسیون عمران)

عليپور، كمال (نماینده مردم شریف قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار / عضو کمیسیون عمران)

محمدزاده، حسين (نماینده مردم شریف درگز / عضو کمیسیون عمران)

کمیسیون کشاورزی

صالحي‌ نسب، ناصر (نماینده مردم شریف دشت آزادگان / نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی)

نوري، غلامرضا (نماینده مردم شریف بستان آباد / نایب رییس دوم کمیسیون کشاورزی)

اسدي، يونس (نماینده مردم شریف مشكين­شهر / عضو کمیسیون کشاورزی)

اسماعيل ‏نيا، محمد (نماینده مردم شریف كاشمر، بردسكن، و خليل‌‌آباد / عضو کمیسیون کشاورزی)

سامري، عبدا... (نماینده مردم شریف خرمشهر / عضو کمیسیون کشاورزی)

موسوی، سید شکرخدا (نماینده مردم شریف اهواز / عضو کمیسیون کشاورزی)

نياز‌آذري، حسين (نماینده مردم شریف بابل / عضو کمیسیون کشاورزی)

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

آقامحمدي، ابراهيم (نماینده مردم شریف خرم‏آباد / عضو کمیسیون امنیت ملی)

حسيني، فتح... (نماینده مردم شریف قصرشيرين و گيلان‌غرب / عضو کمیسیون امنیت ملی)

شفيعي، نوذر (نماینده مردم شریف ممسني / عضو کمیسیون امنیت ملی)

شوشتري، هادي (نماینده مردم شریف قوچان / عضو کمیسیون امنیت ملی)

شوهانی، احمد (نماینده مردم شریف ایلام / عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)

كامران، حسن (نماینده مردم شریف اصفهان / عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)

کمیسیون حقوقی و قضایی

غضنفرآبادی، موسي (نماینده مردم شریف بم / عضو کمیسیون حقوقی و قضایی)