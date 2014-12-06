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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۰

جروزالم پست خبر داد:

احتمال تغییر در تشکیلات خودگردان/دیدار محرمانه کری با رقیبان ابومازن

احتمال تغییر در تشکیلات خودگردان/دیدار محرمانه کری با رقیبان ابومازن

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی از دیدار محرمانه وزیر امور خارجه آمریکا با رقیبان "ابومازن" در امارات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "جان کری" اخیرا با سه تن از مقامات فلسطینی که همگی از رقیبان "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان، محسوب می شوند دیدار کرده است.

محل انجام این دیدارها در امارات بوده و خبری از جرئیات مطرح شده در آنها منتشر نشده است.

از جمله افرادی که کری با آنها در امارات دیدار و گفتگو کرده می توان به افرادی چون "محمد دحلان" از مقامات سابق تشکیلات خودگردان، "سلام فیاض" نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان و "یاسر عبدربه" اشاره کرد.

در این میان برخی شایعات حکایت از آن دارد که آمریکا به دنبال تغییر در ریاست نتشکیلات خودگردان است البته برخی نیز اعتقاد دارند که این دیدارها در راستای مذاکرات سازش خاورمیانه انجام شده است.

کد مطلب 2437100

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