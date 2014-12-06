افزایش هشت میلیارد تومانی جرائم رانندگی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی بعدازظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری استانداری خراسان رضوی توزیع اعتبارات بحران از محل ماده های ۱۰ قانون تنظیم و ۱۲ قانون مدیریت بحران در استان ها آغاز شده است.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات ما در بحث بحران مسئله کمبود آب در دشت مشهد است لذا با همین اولویت و رویکرد اعتبارات در ستاد بحران استان با حضور دستگاه های اجرایی تصویب شده و بین شهرستان ها توزیع خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: علاوه بر مشکل آب، ما در زمینه توزیع اعتبارات مدیریت بحران در سطح کشور مشکلاتی داریم که باید با پیگیری جدی و مداوم آن ها را برطرف کنیم و همچنین به دلیل مشخص شدن توزیع این اعتبارات از سوی معاونت راهبردی در قالب جدولی مدون، این ابلاغیه شکل رسمی و قانونی به خود می گیرد و مانع هرگونه تغییر و اولویت بندی از سوی استانداری خراسان رضوی است.

واحدی عنوان کرد: پیش بینی می شود حدود ۲۰۰ هزار زائر پیاده در ایام پایانی ماه صفر به مشهد بیایند که عده ای هم اکنون از کلاله و بم راه افتاده و بقیه داخل استانی هستند که به علت حساسیت ویژه استاندار، مقرر شده امکانات کلیه دستگاه ها در اختیار ستاد خدمات سفر قرار گیرد و نیز در مسیرهای شش گانه ۱۳۰ ایستگاه سیار و ثابت وجود دارد که از آن میان متاسفانه ۳۰ ایستگاه مجهز به سرویس بهداشتی نیستند که باید هرچه سریعتر در این امر اقدام شود.

وی اضافه کرد: همچنین بقاع متبرکه برخی امکانات زیربنایی را ندارند که آنان نیز باید تجهیز شوند و از ۱۲۰ مدرسه مشهد، ۷۰ مدرسه تاکنون برای بحث خدمات اسکان زائرین در نظر گرفته شده اند و نباید این مدارس از حریم رضوی فاصله زیادی داشته باشند.

واحدی ادامه داد: در ارتباط با سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی تاکید کرد: این سند از اهمیت بالایی برخوردار است اما متاسفانه استان خراسان با توجه به وسعت بسیار زیادی که دارد تاکنون سند جامعی برای آن تهیه و تدوین نشده است.

وی در ارتباط با جرائم راهنمایی و رانندگی نیز گفت: سالانه درآمد از محل جریمه های راهنمایی و رانندگی بر اساس تخلفات در سطح کشور توزیع می شود که در خراسان رضوی هم با همان شاخص ها توزیع صورت می گیرد، که ۷۰ درصد آن به شهرداری و ۳۰ درصد آن به بخش روستایی تعلق خواهد گرفت.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان توزیع اعتبارات جرایم بوده است که امسال این عدد به ۱۹ میلیارد رسیده و برای استان یک نکته منفی به شمار می رود و بیانگر چاره اندیشی جدی در این زمینه از سوی نیروی انتظامی خراسان رضوی است.

وی یاد آور شد: طبق نظر گزارش پلیس راهورتوزیع اعتبارات امسال در استان بر اساس مطالعات ساماندهی جمعیت، در محور اصلی بودن، نقاط حادثه خیز، عملکرد شهرداری ها و ... بوده است و این ۱۹ میلیارد تومان را بر حسب نسبت ۷۰ به ۳۰ برای ۷۳ شهر و ۳۰۰ روستا توزیع کرده ایم.