به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی ظهر شنبه در نشست كميته آلودگي آب و فاضلاب استان بوشهر اظهار داشت: سیستم‌های فاضلاب یکی از مشکلات مهم در سطحشهرها و روستاهای استان بوشهر است که باید با برنامه‌ریزی مناسبی شاهد رفع این مشکلات باشیم.

وی به برخی از مشکلات فاضلاب در گناوه و دیلم اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری های بسیار زیادی به منظور رفع این مشکل صورت گرفته است که لمیدواریم در آینده نزدیک شاهد تکمیل این طرح‌ها باشیم.

معاون امور عمرانی استان بوشهر بر لزوم جلوگیری از استفاده فاضلاب در کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: سازمان جهاد کشاورزی باید به خوبی در این زمینه ورود کند و از بروز مشکلات در این زمینه جلوگیری شود.

وی خواستار بهبود وضعیت عملکرد سیستم های تصفیه خانه بیمارستانی در استان بوشهر دش و افزود: ساماندهی وضعیت فاضلاب نقش بسیار مهم در سلامت مردم دارد و باید به خوبی به آن توجه شود.

رشد بیشه‌زار و تجمع حشرات در اطراف تصفیه‌خانه فاضلاب بوشهر

مدیر کل حفاظت محیط زیست بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: آبیاری زمین های کشاورزی با استفاده غیرقانونی از فاضلاب بهداشتی مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد که همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید در این زمینه اقدام کنند.

حسین دلشب با اشاره به ممنوعیت استفاده از فاضلاب خام و یا آب ناسالم در مصارف کشاورزی بدون تائید محیط زیست و بهداشت، اذعان داشت: اینگونه موارد باید شناسایی شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از آن صورت گیرد.

وی با اشاره به رشد بیشه‌زار و تجمع حشرات و جانوران در اطراف تصفیه خانه شهر بوشهر در سه راهی عالیشهر اشاره کرد و افزود: در برخی موارد نیز فاضلاب از طریق کانال‌های دفع آب‌های سطحی وارد دریا می‌شود که این موضوع مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.