160 کیلومتر خط کشی معابر در سطح شهر اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت سیفی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرداری اردبیل افزود: ایم میزان خط کشی در شش ماهه اول سال محقق شده و با توجه به شرایط جوی خط کشی معابر به صورت موردی انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه از این میزان بیش از 100 کیلومتر به صورت خط کشی منقطع و حدود 60 کیلومتر نیز به صورت ممتد بوده است، ادامه داد: بیش از دو هزار متر مربع نیز در بلوک های عابر پیاده خط کشی انجام گرفته است.

سیفی از خرید و بکار گیری یک دستگاه خودرو ویژه خط کشی معابر توسط شهرداری اردبیل خبر داد و متذکر شد: هم اکنون بیش از 80 درصد از خط کشی های معابر سطح شهر اردبیل توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اردبیل صورت می گیرد.

وی افزود: در مواردی هم که نیاز به دستگاه های بزرگ تر و مجهزتری احساس می شود، از ظرفیت پیمانکاران بخش خصوصی استفاده می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اردبیل رنگ مورد استفاده در خط کشی های معابر اردبیل را از نوع رنگ سرد برشمرد و بیان داشت: با توجه به تجربیات سایر شهرهای مشابه با اقلیم اردبیل نظیر تبریز، زنجان و ارومیه و نیز به دلیل مقرون به صرفه نبودن رنگ گرم که ماندگاری آن تفاوت چندانی با ماندگاری رنگ سرد ندارد، سالی دو بار از رنگ سرد در خط کشی های معابر شهر استفاده می شود.

وی همچنین جدول کشی با طرح مناسب و استاندارد روی پل های روگذر شهر اردبیل را از دیگر برنامه های معاونت ترافیک شهرداری برشمرد و عنوان کرد: این طرح بر روی چهار پل در سال 92 به اجرا درآمد و امسال نیز کار جدول کشی میانی پل های روگذر گلمغان، ارجستان، پیرعبدالملک و پل هوایی قدیمی به مرحله اجرا رسید.