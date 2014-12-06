به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موحدپور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این سرمایه گذاری در چهار سطح طرح های بزرگ، متوسط، زیر بنایی و عمرانی در استان انجام می شود.

وی بیان کرد: در دیدار مشترک استاندار کهگیلویه وبویراحمد، نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت و رئیس بانک سینا با دکتر مخبر مدیرعامل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، موضوع سرمایه گذاری در این استان مورد بحث و بررسی قرر گرفت.

موحد پور گفت: در این نشست موضوع سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد به این ستاد پیشنهاد و مطرح شد و مقرر شد، این ستاد در روستاهای محروم و در زمینه ساخت مساجد سرمایه گذاری و مشارکت کند.

وی اظهار داشت: ظرف دو هفته آینده هیئتی از سوی این ستاد به استان اعزام می شود و تفاهمنامه ای در این زمینه منعقد و کار سرمایه گذاری در استان آغاز خواهد شد.

موحد پور تصریح کرد: بسترهای سرمایه گذاری در این استان مهیاست و کهگیلویه و بویراحمد با داشتن ظرفیت های مختلف مزایای زیادی برای سرمایه گذاران دارد.

وی توسعه این استان را نیازمند رشد سرمایه گذاری دانست و گفت: حضور شرکت های شبه دولتی و غیردولتی برای سرمایه گذاری در استان یکی از برنامه های مسئولین استانی برای توسعه سرمایه گذاری است.