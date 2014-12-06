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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۹

موحدپور خبرداد:

ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کهگیلویه و بویراحمد سرمایه گذاری می‌کند

ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کهگیلویه و بویراحمد سرمایه گذاری می‌کند

یاسوج - مدیرکل حوزه استاندار کهگیلویه وبویراحمد از سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موحدپور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این سرمایه گذاری در چهار سطح طرح های بزرگ، متوسط، زیر بنایی و عمرانی در استان انجام می شود.

وی بیان کرد: در دیدار مشترک استاندار کهگیلویه وبویراحمد، نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت و رئیس بانک سینا با دکتر مخبر مدیرعامل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، موضوع سرمایه گذاری در این استان مورد بحث و بررسی قرر گرفت.

موحد پور گفت: در این نشست موضوع سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد به این ستاد پیشنهاد و مطرح شد و مقرر شد، این ستاد در روستاهای محروم و در زمینه ساخت مساجد سرمایه گذاری و مشارکت کند.

وی اظهار داشت: ظرف دو هفته آینده هیئتی از سوی این ستاد به استان اعزام می شود و تفاهمنامه ای در این زمینه منعقد و کار سرمایه گذاری در استان آغاز خواهد شد.

موحد پور تصریح کرد: بسترهای سرمایه گذاری در این استان مهیاست و کهگیلویه و بویراحمد با داشتن ظرفیت های مختلف مزایای زیادی برای سرمایه گذاران دارد.

وی توسعه این استان را نیازمند رشد سرمایه گذاری دانست و گفت: حضور شرکت های شبه دولتی و غیردولتی برای سرمایه گذاری در استان یکی از برنامه های مسئولین استانی برای توسعه سرمایه گذاری است.

کد مطلب 2437106

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