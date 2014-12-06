ارزشهای اخلاقی در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی افزود: کارگروه فرهنگی و اجتماعی اصلی ترین و قانونمندترین کار گروه است و مسائل مهمی بحث می شود و همه برای کاهش آسیب های اجتماعی تلاش می کنند.

وی اظهار داشت:ما باید تلاش کنیم که مسائل به سمتی برود که بتواند خروجی کاربردی داشته باشد و در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر واقع شود.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان گفت: استان زنجان غنی از فضایل اخلاقی است و باید این صفات در استان تقویت شود.

شهبازی به شعار نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کردو گفت: ایشان بر بحث حوزه فرهنگ بسیار تاکید دارند.

وی افزود: اساسی ترین موضوع فرهنگی تقویت مسائل اخلاقی در جامعه است و دستگاههای اجرای بر تقویت این امر مهم برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان تصریح کرد: با تقویت ارزشهای اخلاقی موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است محقق خواهد شد.



شهبازی تاکید کرد: اگر در جامعه موضوع اخلاق در جامعه تقویت شد بسیاری از مشکلاتی که جامعه را فرا گرفته رفع می شود.

وی به طرح افزایش تعداد دکه های روزنامه فروشی در سطح استان زنجان اشاره کرد و گفت: مردم باید بتوانند مطبوعات مورد علاقه خود را از هر مکانی به ویژه کیوسک های روزنامه فروشی خریداری کنند و مردم هم باید به مطالعه روزنامه تشویق شوند.



معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان یاد آورشد: فروش روزنامه در فروشگاه ها و مغازه ها و فروش اقلامی همچون مواد غذایی در دکه های روزنامه فروشی هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند و لی باید نظارت لازم صورت گیرد.



شهبازی گفت: دستگاههایی که اقدام به افزایش تعداد دکه های روزنامه فروشی می کنند باید مد نظر داشته باشند که این کیوسک ها باید کارآیی و عملکرد لازم را داشته و پس از مدتی فعالیت آن متوقف نشود.

وی بر لزوم ساماندهی مهدهای کودک اشاره کرد و افزود: بهزیستی، آموزش و پرورش و استاندارد برای آموزش در این مهدها نظارت کنند.