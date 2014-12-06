آماده باش کامل منطقه 7 همزمان با شروع فصل بارش

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: منطقه 7 با آمادگی کامل در برابر بارش برف و امکان یخ زدگی معابر به استقبال فصل زمستان می رود و با برنامه ریزی های انجام شده مشکلی در خصوص برف روبی نخواهیم داشت.

به گفته وی منطقه 7 در قلب پایتخت واقع شده و همچنین تمرکز مراکز تجاری ، اداری ، آموزشی و فرهنگی و به دنبال آن وجود حجم تردد وسیعی از شهروندان تهرانی در این منطقه سبب شده حوزه معاونت امور شهری و فضای سبز اقدام به اجرای تمهیدات ویژه ای به منظور مقابله با بارش برف و یخ زدگی معابر در سطح منطقه بنماید.

معاون شهردار منطقه 7 با اشاره به اینکه مخازن شن مخصوص در سطح منطقه قرار داده شده اند تا در زمان بارش برف شهروندان بتوانند از آنها استفاده کنند، خاطرنشان کرد: پس از بررسی ها و شناسایی نقاط حساس منطقه مخازن در حاشیه معابر جانمایی می شود که در این زمینه می توان به محدوده های بزرگراه ها ، معابر اصلی و فرعی اشاره کرد.

وی به دیگر اقدامات منطقه و استقرار تجهیزات لازم و ماشین آلات سنگین در زمینه برف روبی اشاره کرد و گفت: در ایام بارش نزولات جوی ، با آمادگی کامل به خدمت رسانی بهینه و سریع به شهروندان پرداخته و ساماندهی مسیر تردد آنان در سطح معابر منطقه در اولویت برنامه ها قرار می گیرد.

به گفته معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 7 با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه تمهيدات لازم جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان وجلوگيري ازهرگونه مشکلات ناشي ازلغزندگي معابر پيش بيني شده است