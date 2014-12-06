ظرفیتهای بخش های معدنی راور در کمترین میزان استفاده قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح پایگاه خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان راور اظهار کرد: شهرستان راور به سبب شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی و کویری آن، با مسائل و معضلات متعددی مواجه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیتهای بخش های معدنی شهرستان راور در کمترین میزان استفاده قرار دارد، افزود: عدم اشتغال جوانان، کویری بودن منطقه و قرار داشتن در محور ترانزیت مواد مخدر، مشکلاتی را برای شهرستان راور به وجود آورده که راه اندازی اورژانس اجتماعی یکی از الزامات این منطقه به شمار میرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر جامعه با مسائل اجتماعی متعددی از قبیل همسر و کودک آزاری، طلاق، کودکان خیابانی و غیره مواجه است، تصریح کرد: بدون شک راه اندازی مراکزی از قبیل اورژانس های اجتماعی می تواند از بروز بسیاری آسیب های اجتماعی نقش پیشگیرانه داشته باشد.

پورابراهیمی با بیان اینکه موضوع پیشگیری از معضلات اجتماعی نباید محدود به خدمات اورژانس اجتماعی شود، گفت: این مسئله باید در سطح جامعه به ویژه مدارس نیز گسترانیده شود، زیرا بر اساس تحقیقات و کارهای کارشناسی هزینه پیشگیری یک دهم هزینه درمان است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت و مجلس تلاش های ویژه ای در حوزه بخش سلامت را آغاز کرده اند، افزود: در حال حاضر سعی بر آن است تا هزینه های درمان در قالب طرح تحول نظام سلامت به حداقل ممکن برسد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با پیگیری های مجلس منابع مالی طرح تحول نظام سلامت در احکام بودجه ای پایدار شده است، اظهار کرد: تلاش می شود تا هزینه های درمان بیماران خاص به ویِژه سرطان نیز در قالب طرح تحول نظام سلامت گنجانده شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر هزینه های درمانی مردم تا سقف 90 درصد از سوی دولت تقبل شده است، گفت: باید هزینه درمان بیماران خاص نیز به کمترین میزان ممکن برسد تا خانواده ها غیر از درد بیماری درد دیگری نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در طرح تحول نظام سلامت پرداخت هزینه های درمانی در اولویت قرار دارد، افزود: باید مسئله پیشگیری نیز در اولویتهای این طرح قرار گیرد تا از این طریق از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه جلوگیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر حداقل 10 درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارد، تصریح کرد: می توان در کنار امر پیشگیری به حوزه ورزش که حلقه مفقوده خدمات اجتماعی است توجه بیش از پیش کرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی می تواند بسیاری از جوانان را از خطر اعتیاد و بسیاری از آسیب های اجتماعی نجات دهد، تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده اعتبار مناسبی از سوی شرکت مس برای تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی شهرها و روستاهای شهرستان راور اختصاص یافته است.