عبدالرضا مطاف ظهر شنبه در حاشیه نشست با مسئولین شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت ضریح خمیگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع) از سال گذشته در استان بوشهر آغاز شد و هم اکنون دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی افزود: روزانه مشتاقان زیادی از این ضریح بازدید می کنند به طوری که تاکنون بیش از 180 هزار نفر از سراسر کشور و کشورهای خارجی از خمیه‌گاه حضرت ابوالفضل (ع) بازدید کرده اند.

مطاف بیان کرد: در حال حاضر در مرحله پنجم هستیم و تا پایان کار دو مرحله دیگر در پیش رو داریم که تاج آن به صورت طلا است و تلاش می شود تا پایان سال به کربلای معلی ارسال شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان بوشهر یادآور شد: انشاءالله بعد از این پروژه، ساخت ضریح حضرت قاسم و سالار شهیدان در استان بوشهر نیز شروع خواهد شد.

مطاف اضافه کرد: استان بوشهر همچنین در اعزام نیروی کارگری به عتبات و عالیات پیشتاز است که بیشترین سهم آن را نیز شهرستان دشتی به خود اختصاص داده است.