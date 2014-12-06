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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹

مطاف به مهر خبر داد:

ساخت ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع)در بوشهر 90 درصد پیشرفت دارد

ساخت ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع)در بوشهر 90 درصد پیشرفت دارد

بوشهر- رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان بوشهر از پیشرفت 90 درصدی ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل العباس (ع) خبر داد.

عبدالرضا مطاف ظهر شنبه در حاشیه نشست با مسئولین شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت ضریح خمیگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع) از سال گذشته در استان بوشهر آغاز شد و هم اکنون دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی افزود: روزانه مشتاقان زیادی از این ضریح بازدید می کنند به طوری که تاکنون بیش از 180 هزار نفر از سراسر کشور و کشورهای خارجی از خمیه‌گاه حضرت ابوالفضل (ع) بازدید کرده اند.

مطاف بیان کرد: در حال حاضر در مرحله پنجم هستیم و تا پایان کار دو مرحله دیگر در پیش رو داریم که تاج آن به صورت طلا است و تلاش می شود تا پایان سال به کربلای معلی ارسال شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان بوشهر یادآور شد: انشاءالله بعد از این پروژه، ساخت ضریح حضرت قاسم و سالار شهیدان در استان بوشهر نیز شروع خواهد شد.

مطاف اضافه کرد: استان بوشهر همچنین در اعزام نیروی کارگری به عتبات و عالیات پیشتاز است که بیشترین سهم آن را نیز شهرستان دشتی به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 2437111

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