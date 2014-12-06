به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن سلام‌زاده، تاسیس مرکز آمار بازی‌سازان را از حمایت های غیرریالی بنیاد نام برد و گفت: بخش تولید در حال راه‌اندازی مرکز آمار در کل کشور است تا بتواند بر پروژه‌ها و افراد فعال در زمینه بازی‌سازی‌ مسلط ‌شود.

وی با بیان اینکه اطلاعات افراد فعال ثبت و رتبه‌بندی می‌شود، افزود: از این طریق، گروه‌های بازی‌ساز به هم مرتبط و اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌شود.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به مزایای تاسیس این مرکز اشاره کرد و توضیح داد: گروه‌ها می‌توانند با استفاده از بانک اطلاعاتی، افراد متخصص مورد نیاز را پیدا کنند و همچنین افراد علاقه‌مند نیز می‌توانند با ذکر مشخصات و تخصص‌های خود (طی فراخوانی که اعلام می‌شود) در این بانک ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: گروه‌هایی که نیاز به آموزش دارند به مرکز رشد یا انستیتو معرفی می‌شوند تا مهارت مورد نظر را فراگیرند.

سلام زاده افزود: همچنین قرار است مرکز مشاوره‌ای در بنیاد راه‌اندازی شود تا به افراد علاقه‌مند به فعالیت در این عرصه مشاوره داده شود.