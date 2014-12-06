فرصتی برای تکمیل یک پرونده ثبت جهانی/ آنچه بر «چنارستان» گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، خیابان ولیعصر(عج) بلندترین خیابان شهر تهران و همچنین بلندترین خیابان خاورمیانه با درازای ۱۷٫۹ کیلومتر است که از میدان راه‌آهن آغاز شده و به میدان تجریش می‌رسد. در سال ۱۳۱۸سرتاسر خیابان از دو سوی آن با ۶۰‌ هزار درخت چنار پوشیده شد، اما اکنون تنها حدود ۸ هزار چنار در سرتاسر آن باقی‌مانده است.

این خیابان به علت قدمتی که دارد و از آنجا که مهمترین خیابان تهران است و محدوده شمال شهر و پایین شهر را به هم متصل می‌کند، روز ۷ دی ۱۳۹۰ در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید.

منتها حتی پس از ملی شناخته شدن این خیابان بازهم سرمایه گذاران خصوصی و بسیاری از افرادی که چنارهای این خیابان را برای ساختمان‌های مجاور خیابان مزاحم می‌دانستند، به بهانه‌های مختلف از جمله خشک شدن درختان و بیماری، آنها را قطع کردند تا از شر برگ های پهن و سایه بلند آن راحت شوند.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند حقیقت در این دوره میزبان مستندی به نام «چنارستان»، ساخته هادی آفریده بود که در‌آن سرنوشت این خیابان در 50 لوکیشن مختلف روایت می‌شود. در این مستند شخصیت‌هایی مانند مرتضی احمدی، علی دهباشی، احمد نادعلیان، سعید سادات نیا، اسکندر مختاری روایتی از این خیابان دوست داشتنی برای تهرانی ها را نقل می کنند.

فارغ از حاشیه‌های به وجود آمده پیرامون این مستند خبرساز (که البته در جای خود قابل ملاحظه و بررسی است)، این نکته حائز اهمیت است که مستندی که در آن تاریخچه خیابان ولیعصر(عج) از ابتدا تا کنون روایت شده است، محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی یه عنوان یک نهاد دولتی است و از آنجا که الحاق عکس و فیلم در پرونده‌های ثبت جهانی اجباری است، می‌تواند برای تکمیل پرونده ثبت جهانی این خیابان به نام ایران مورد استفاده سازمان میراث فرهنگی قرار بگیرد و به سازمان یونسکو برای تایید نهایی ارسال شود.