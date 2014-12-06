استقبال از زائران اربعین در کرمانشاه به خوبی انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر ظهر شنبه در جلسه هماهنگی استقبال از زائرین اربعین حسینی، اظهار داشت: از آنجا که کرمانشاه به میزبانی زائرین مشهور بوده و از افتخارات کرمانشاهیان استقبال از زائرین کربلا است، این سنت بسیار مهم اجرا شده و امیدوارم که ادامه داشته باشد.

وی افزود: پیش تر دفاتر صدور ویزا ۳۰ دلار از زائرین دریافت می کردند که اخیرا به دستور مسئولان این مبلغ دریافت نمی شود و زوار می توانند به صورت رایگان از طریق مرز مهران اعزام شوند.

رنجبر خاطرنشان کرد: دستگاه های خدمات رسان کرمانشاه در راستای استقبال از زائرینی که به استان وارد می شوند تاکنون به خوبی عمل کرده، اما لازم است که این فرهنگ تقویت شود.

فرماندار کرمانشاه گفت: در این راستا ابتدا باید هیات امنای مساجد و هیات های مذهبی و حسینیه ها را فعال کنیم.

وی ادامه داد: همچنین سازمان تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف نشست های هماهنگی را با هیئت امنای مساجد برای پذیرایی هر چه بهتر از زائرین اربعین برگزار کرده تا علاوه بر برخورداری از اجر معنوی، از اعتبارات عمرانی جهت تجهیز مساجد و هیئت ها نیز بهره مند شوند.

رنجبر تصریح کرد: شورای اسلامی و شهرداری مناطق نیز در این خصوص پای کار بیایند و نمازخانه های ورودی و خروجی استان را به پتو و وسایل گرمایشی مجهز کنند.

وی گفت: نیروی انتظامی نیز باید از محل هایی که زائرین در آنجا حضور دارند سرکشی کرده و تامین کننده امنیت آنها باشند.