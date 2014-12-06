به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی بعدازظهر امروز شنبه پس از حضور در فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: امروز شنبه برای موضوع دیگری پیش علی کفاشیان آمده بودم و درباره کادرفنی تیم امید صحبت نکردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی کادر فنی مشخص می‌شود؟، تاکید کرد: قرار است فردا با اعضای کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال در این باره جلسه‌ای را برگزار کنیم. در این نشست گزینه‌های مختلف را مطرح می‌کنیم تا فرد مورد شرایط انتخاب شود.

مدیر تیم فوتبال امید در پایان در مورد ملیت مربی تیم امید گفت: همانگونه که گفتم قرار است فردا صحبت اصلی انجام شود. از این رو خواهش می‌کنم گمانه زنی نکنید تا جلسه فردا تمام شود.