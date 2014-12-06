  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۹

کاشانی مطرح کرد:

وضعیت تیم فوتبال امید یکشنبه مشخص می‌شود/ گمانه‌زنی نکنید

وضعیت تیم فوتبال امید یکشنبه مشخص می‌شود/ گمانه‌زنی نکنید

مدیر تیم فوتبال امید پس از جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد: وضعیت کادرفنی تیم امید فردا یکشنبه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی بعدازظهر امروز شنبه پس از حضور در فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: امروز شنبه برای موضوع دیگری پیش علی کفاشیان آمده بودم و درباره کادرفنی تیم امید صحبت نکردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی کادر فنی مشخص می‌شود؟، تاکید کرد: قرار است فردا با اعضای کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال در این باره جلسه‌ای را برگزار کنیم. در این نشست گزینه‌های مختلف را مطرح می‌کنیم تا فرد مورد شرایط انتخاب شود.

مدیر تیم فوتبال امید در پایان در مورد ملیت مربی تیم امید گفت: همانگونه که گفتم قرار است فردا صحبت اصلی انجام شود. از این رو خواهش می‌کنم گمانه زنی نکنید تا جلسه فردا تمام شود.

 

کد مطلب 2437122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها