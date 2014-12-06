به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رزمجو ظهر شنبه در جمع مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: ما در این عالم آمده ایم تا به کمال برسیم و از این فرصتی که در اختیار ما قرار داده شده باید به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از طریق خدمت به مردم به خدا برسید افزود: در دین مبین اسلام نیز تاکیدات زیادی به خدمت به مردم شده است و ما مسئولین نیز همواره این مورد را سرلوحه کارهای خودمان قرار دهیم.

رزمجو ادامه داد: پذیرش مسئولیت اجتماعی انتخاب مسیر کوتاه برای خدایی شدن است و معیار رضایت خلق است و تمام چیزی که ما به دنبالش هستیم در خدمت‌رسانی به مردم و ارتباط صحیح با مردم است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر اضافه کرد: وقتی فردی به ما مراجعه کرد باید پیگیر کارهایش باشیم و اگر آن کار قابل حل شدن نیست باید جواب قانع کننده و نرم آن فرد را راضی کنیم.

وی بیان کرد: استاندار بوشهر در راستای نگاه دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به این مقوله دارد و در جلسات مختلف نیز تاکیدات زیادی به این موضوع داشته است.