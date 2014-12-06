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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

در آستانه اربعین حسینی اعلام شد؛

تاکید استاندار کربلا بر ضرورت هوشیاری نیروهای امنیتی عراق

تاکید استاندار کربلا بر ضرورت هوشیاری نیروهای امنیتی عراق

استاندار کربلا بر لزوم هموار کردن شرایط برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین حسینی و هوشیاری نیروهای امنیتی در کربلا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به قل از المسله، "عقیل الطریحی" استاندار کربلا با اشاره به مراسم گسترده اربعین حسینی در آستانه این مراسم که هر ساله با مشارکت میلیونها نفر برگزار می شود، بر ضرورت هموار کردن شرایط برگزاری مراسم اربعین حسینی به منظور هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم توسط نیروهای امنیتی عراق تاکید کرد.

استانداری کربلا با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد الطریحی ضمن بازدید میدانی از مراکز بازرسی در مرکز شهر کربلا از نیروهای امنیتی خواست که نهایت هوشیاری و احتیاط را در مسائل امنیتی اتخاذ کنند.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است که استان کربلا از لحاظ خدمات رفاهی، امنیتی و پزشکی آماده استقبال از میلیونها زائر حسینی از داخل و خارج عراق است.

کد مطلب 2437125

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