به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی با اشاره به قیمت‌گذاری سهام سرخابی‌ها پس از امضای صورت‌های مالی گفت: در صورتیکه صورت‌های مالی استقلال و پرسپولیس به امضای هیات مدیره برسد، قیمت گذاری سهام این دو باشگاه در دستور کار هیات واگذاری قرار خواهد گرفت.

وی به تشریح روند و نحوه آماده‌‌سازی سهام شرکت‌های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال در مسیر واگذاری پرداخت و افزود: در راستای آماده‌سازی سهام این دو باشگاه، جلسات خوبی با هیات مدیره استقلال و پرسپولیس برگزار شده و همکاری خوبی هم در این زمینه شاهد هستیم؛ هر چند متاسفانه تاکنون به بهانه‌های مختلف صورت‌های مالی این دو تیم توسط هیات مدیره آنها امضا نشده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد افزود: هفته گذشته نیز نشستی با اعضای هیات مدیره استقلال و پرسپولیس داشتیم که قرار شد در هفته جاری صورت‌های مالی این دو باشگاه امضا شود.

وی در مورد اصرار این سازمان بر امضای صورت‌های مالی دو تیم سرخابی یادآور شد: لازمه برگزاری مجامع این دو باشگاه، تهیه و امضای صورت‌های مالی است تا پس از آن کار حسابرسی انجام و مجمع عمومی استقلال و پرسپولیس برگزار شود. بعد از آن نیز قیمت‌گذاری سهام این دو تیم انجام و در هیات واگذاری مطرح می‌شود که پس از تایید این هیات، مزایده واگذاری سهام سرخابی برگزار خواهد شد.

پوری حسینی اضافه کرد: البته همزمان با پیگیری انجام امضای صورت‌های مالی استقلال و پرسپولیس، کار کارشناسی و قیمت گذاری سهام این دو تیم توسط سازمان خصوصی‌سازی برای استفاده از زمان در حال انجام است.

وی در ادامه یادآور شد: در صورتیکه صورت‌های مالی استقلال و پرسپولیس به امضای هیات مدیره برسد، قیمت گذاری سهام این دو باشگاه در دستور کار هیات واگذاری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد در خصوص درصد سهام قابل عرضه این دو باشگاه نیز تصریح کرد: براساس قانون فعلی، استقلال و پرسپولیس جزو گروه دوم واگذاری‌ها هستند که ۸۰ درصد سهام آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ هر چند از نظر قانون منعی برای عرضه 100 درصد سهام آنها وجود ندارد و مکاتباتی نیز با هیات وزیران برای انتقال استقلال و پرسپولیس از گروه دو به گروه یک واگذاری ها در حال انجام است.

وی با بیان این که براساس قانون امکان عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس وجود ندارد، گفت: در صورت لزوم می‌توان مالک آینده هر یک از این دو تیم را تشویق و مجاب کرد در مدت ۳ تا ۴ سال، مقدمات ورود سهام سرخابی را به بورس فراهم کند.

پوری حسینی همچنین گفت: در راستای واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید قوانین فیفا و مقررات حاکم بر مدیریت و مالکیت باشگاه ها در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد.