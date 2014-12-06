امحاء زباله در قائمشهر معضل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هادی حسینی بعد از ظهرشنبه در جلسه شورای شهر قائمشهر مسائل و معضلات قائمشهر را برشمرد و خواستار شد تا مسئولین از جمله اعضاء شورای شهر با پرداختن به آنها این شهرستان را نجات دهند.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در آستانه تصویب بودجه، شورای شهر همانند دولت و مجلس بودجه دراز مدت را از بودجه سالیانه جدا کند، اظهار داشت : در تدوین بودجه به عمق شهرتوجه شود تا آنچه که مردم به عنوان مالیات پرداخت می کنند به درستی صرف عمران و آبادی شهرشان شود.

حسینی بحران آب قائمشهردر پنج سال آینده و وضعیت نامناسب فاضلاب شهری را ازجمله این معضلات معرفی کرد و گفت : در طی پنج سال آینده آب شرب قائمشهر با مشکل مواجه خواهد بود که تغییر ساختارلوله های شهری فرسوده و انتقال آب از سد کسیلیان تا حدودی میتواند چاره ساز باشد.

وی در خصوص مسئله راه آهن گفت :با سرمایه گذار تهرانی هم به نتیجه نرسیدیم ما اگر بخواهیم موفق شویم باید بگذاریم سرمایه گذار سود ببرد.

حسینی تصریح کرد : استان مازندران در حال حاضر از نظر تخصیص نسبت به استانهای دیگر وضعیت بهتری دارد ولی با مطرح شدن فرصت های سرمایه گذاری می توان طرح ها را اجرایی کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه رودخانه سیاهرود قائمشهر تنها رودخانه قابل اشتعال در جهان است اذعان داشت : این رودخانه در حال حاضر با زحمات شهرداری تا حدودی از کانون بحران خارج شده است.

هادی حسینی نمایشگاه بین المللی را بزرگترین نمایشگاه استان دانست و با انتقاد از برخی آقایون که در شهرهای مختلف بر خلاف عرف و قانون دارند نمایشگاه ایجاد می کنند خواستار طرح قضیه از تریبون نماز جمعه و پیگیری شورای شهر شد.

حسینی امحای زباله در قائمشهر را یکی دیگر از معضلات این شهرستان معرفی کرد و اظهارداشت : این طلای کثیف قابلیت بهره برداری و تبدیل به برق را دارد.

وی در خصوص زباله های بیمارستانی خاطرنشان کرد : زباله های بیمارستانی بسیار خطرناک بوده که با پیشنهاد ما مصوب شد دستگاه زباله سوز بیمارستانی خریداری تا قائمشهر به عنوان پایلوت زباله های مطب ها، بیمارستانها و پلی کلینیک ها را امحاء کند.

حسینی از بازار ماهی قائمشهر که در داخل شهر فعالیت میکند انتقاد کرد و خواستار ساماندهی آن شد.

وی با اشاره به اینکه مشکل نساجی به جاهای خوبی رسیده، کارخانه حریر را یکی دیگر از معضلات شهر دانست و اظهار امیدواری کرد ابتدا باید این کارخانه راه بیفتد و راه اندازی شود بعد منتقل شود.

در ادامه این جلسه کمال علیپور با بیان اینکه اعضای شورا باید طرحی را ارائه بدهند تا قابل اجرا باشد گفت : بنده به عنوان خادم مردم در خانه ملت از برنامه پنج ساله شورای شهر مطلع نیستم.

وی افزود : زمان چهار سال شما به سرعت سپری می شود لازم است چشم انداز پنج ساله در شهر تدوین کنید تا بدانید در سالهای بعد چه موضوعاتی را دارید پیگیری می کنید.

علیپور به عنوان نماینده شورای عالی شهرسازی معماری در مجلس، خواستار ارائه طرح جامع قائمشهر از سوی شورای اسلامی شهر شد.