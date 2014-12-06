برگزاری نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت در محیط عملیاتی مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید انصاری پیش از ظهر امروز در آیین افتتاحیه نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان اظهار کرد: نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت سال ها است که در اهواز برگزار می شود و اینکه این نمایشگاه در مرکز اکتشاف، تولید و عرضه این سرمایه ملی برگزار می شود مایه خرسندی است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از جهتی با نمایشگاه هایی که در تهران و مراکز دیگر برگزار می شود یک تفاوت عمده دارد و آن این است که نمایشگاه های دیگر در خارج از محیط عملیاتی برگزار می شوند اما نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت در محیط عملیاتی مناسب است.

نماینده مردم آبادان در مجلس بیان کرد: در مرکز استان افرادی مشغول خدمت هستند که چرخه اقتصاد کشور و صنعت نفت و حفاری بر دوش آنها است که خوشبختانه به خوبی از عهده این مسئولیت برآمده اند.