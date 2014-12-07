به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد با بیان اینکه دولت مصمم است با تکیه بر تجارب بین المللی و استفاده از توان بخش خصوصی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی را اجرایی کند اظهار داشت: حدود 1400 خدمت در نظام اداری کشور قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارا هستند و گفته می‌شود از این تعداد خدمت 200 مورد به بخش خصوصی واگذار شده که در 2 سال آینده باید حجم آن به واگذاری یکهزار خدمت افزایش یابد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر استفاده از تحربه کاربردپذیری برای تدوین نقشه راه دولت الترونیک به آزاد سازی نسل سوم تلفن همراه و ضرورت تعریف اپلیکیشن‌های کاربردی بومی اشاره کرد و گفت: سرویس‌های بومی نیازمند دیتا و اطلاعات بومی هستند به همین دلیل نیازمند آن هستیم تا با استفاده از تحربه کاربرد پذیری برای این سرویس‌ها اطلاعات بومی تهیه و در سرویس‌های مختلف به کاربران عرضه کنیم.

جهانگرد با بیان اینکه اطلاعات و اسناد دولتی باید تا سه سال آینده کاملا دیجیتالی شوند یادآور شد: یک بررسی کلی از آنچه تاکنون درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به ویژه در حوزه دولت رخ داده نشان می‌دهد در بسیاری از کار‌ها دچار خلل و نقصان بوده‌ایم و تعداد زیادی از وب سایت‌ها و پورتال‌های دولتی فاقد راندمان کافی هستند و عموما به دلیل پیچیدگی، کاربر عام را دچار سردرگمی می‌کنند این درحالی است که حداقل انتظار ما از یک وب سایت دولتی سهولت، دقت و حفظ حقوق کاربر است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران مراسم روز جهانی کاربرد پذیری با بیان اینکه دولت برای تحقق برنامه عمل دولت الکترونیکی مصمم است گفت: عزم دولت برای مبارزه با فساد تنها از طریق معماری دقیق اطلاعات بر بستر IT امکانپذیر است به همین دلیل به دنبال این هستیم تا با تکیه بر تحارب موفق این حوزه رفتار دولت که از 35 سال قبل تا به حال در یک ساختار ادامه داشته است را باز مهندسی و در شکل و ساختار آن نیز تغییر ایجاد کنیم.

جهانگرد با تاکید براینکه برای طی دوره بلوغ نیازمند استفاده از تجارب بین المللی کاربردپذیری هستیم گفت: از انجمن حرفه‌ای تجربه کاربری در ایران خواسته‌ام تا گزارش‌ها و دستاوردهای خود را برای ارائه در شورای عالی فناوری اطلاعات عرضه کند تا با اتکا بر آن‌ها بتوانیم به نقشه راه مناسبی دست پیدا کنیم.

شاهین طبری- دبیر انجمن حرفه‌ای تجربه کاربری در ایران نیز با ارائه گزارشی تصریح کرد: این انجمن تلاش کرده است تا با برگزاری همایش‌ها و رویدادهای مختلف کوچک و بزرگ شعارهای جهانی UXPA را وارد زندگی مردم کند؛ امسال ایران به طور رسمی به عضویت UXPA درآمده است و تجربه کاربردپذیری در واقع تصمیم گیری‌های امروز برای تغییرات بزرگ در آینده و تضمین کننده سرمایه گذاری‌های کلان بر روی کیفیت‌ تا صاحبان صنوف مختلف بپذیرند با یک تغییر کوچک می‌توانند زندگی مردم را عوض کنند.

وی با اشاره به راه اندازی جایزه کاربردپذیری برای اولین بار در ایران تصریح کرد: ‌بهبود و تغییر فضای کسب و کار و استانداردهای آن از جمله اهدافی است که در حوزه کاربردپذیری مورد توجه قرار گرفته است.

شهاب جوانمردی عضو هیات رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز با اشاره به اهمیت کاربرد پذیری درسیستم‌های بزرگ مالی و اداری تاکید کرد: این سیستم ‌ها به دلیل ازدیاد تعداد کاربران باید بتوانند با بهره گیری از نظر کاربران نهایی و پاسخ گویی به نیاز آنها الگوی مناسبی از ارائه خدمات را برای خود و کاربران ترسیم کنند.