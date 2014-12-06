طرح کشاورزی جفیر پس از ۲۰ سال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی پیش از ظهر امروز در ششمین کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان خوزستان افزود: این طرح عظیم کشاورزی که وسعت آن تقریبا به اندازه چهار طرح شرکت توسعه نیشکر است حدود ۲۰ سال پیش با حضور ۱۶ تعاونی که همگی به جز یک تعاونی از یزد بومی بودند با سه هزار و ۳۰۰ نفر عضو آغاز به کار کرد و متاسفانه در ابتدای کار به دلایلی همچون عدم جذب اعتبار متوقف ماند.

وی در مورد بودجه مورد نیاز این طرح گفت: آن موقع برآورد اولیه برای اجرای این ۴۰ هزار هکتاری، ۶۷ میلیارد تومان بود که بخش کمی از آن به صورت قطره چکانی جذب شد و قسمت کوچکی از کار صورت گرفت اما پس از مدت کمی متوقف و به فراموشی سپرده شد. از زمان آغاز طرح تا سال ۸۶ ردیف اعتباری برای آن وجود نداشت که ما در همین سال پس از جلسات و پیگیری های پیاپی برای ۳۰۰ هزار هکتار ردیف اعتباری گرفتیم که این ۴۰ هزار هکتار نیز جزو آن بود.

چنگلوایی در خصوص کلیات طرح تصریح کرد: این طرح در هفت فاز تدارک دیده شده که مطالعات فاز یک و دو آماده است. فقط نیاز به بازنگری دارد. اتحادیه در روزهای اول تشکیل به خوبی موفق شده بود اراضی تحت کنترل ارتش را آزاد و آنها را آماده قرارداد کند. در خصوص روند اجرایی نیز مصوب شده بود که شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی را سازمان آب و برق انجام دهد و اجرای شبکه های فرعی هم به عهده شرکت جهاد نصر گذاشته شد.

وی در پایان بیان کرد: این طرح مانند خیلی از دیگر طرح ها مشکلاتی داشته که عمده آنها نبود متولی تام الاختیار یا همان اتحادیه، عدم مراجعه تعاونی ها برای تمدید قرارداد و عدم پرداخت وجوه معوقه تعاونی ها است و ما در هر سه مورد کمال همکاری را می کنیم.