تخصیص هزار میلیارد تومان برای کمک به جمعیت هلال احمر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی ظهر شنبه در آئین نکوداشت روز جهانی داوطلب در سالن جهاد کشاورزی قزوین گفت: در سال مدیریت جهادی و عزم ملی در شرایط بد اقتصادی باید شبانه روز کار کنیم تا بتوانیم به موفقیت برسیم.

وی افزود: کار در هلال احمر نمونه بارز کار جهادی است و حضور جوانان داوطلب در امور خیریه مصداق روشنی از ایثارگرانی است که بدون چشم داشت برای خدمت به انسانها عاشقانه وارد عرصه خدمت شده اند و با تقویت روحیه امید در مردم خدمات ارزشمندی انجام می دهند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس به عنوان حامی دولت است و تلاش می کند هر جا لازم بود به یاری دولت بیاید که در این راستا به منظور کمک به جمعیت هلال احمر در سال گذشته یک هزار میلیارد تومان تصویب شد تا برای تقویت این نهاد اختصاص یابد که برای تجهیز فنی این جمعیت به امکانات مورد نیاز بسیار موثر بود.

وی یادآورشد: ۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای خرید بالگرد اختصاص داده شده که می تواند زمینه امدادرسانی در کوهستانها و مناطق صعب العبور را بخوبی فراهم کند که از مدیران استانی انتظار داریم با پیگیری لازم از این تسهیلات بخوبی استفاده کنند تا تجهیزات مورد نیاز تهیه شود.

در این مراسم که مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی و حجت الاسلام حسینی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، آیت الله تاکندی استاد حوزه، حجت الاسلام سالمی امام جمعه شهریار، حجت الاسلام حسینی امام جمعه رودبار الموت و جمعی از امدادگران و داوطلبان هلال احمر استان نیز حضور داشتند از ۱۶ داوطلب فعال تجلیل شد.