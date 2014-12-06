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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۱

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بازداشت شد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بازداشت شد

حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز شنبه به صورت موقت بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز شنبه به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه (شعبه ویژه جرائم ورزشی) رفت و پس از تفهیم اتهام بازداشت موقت شد.

هنوز دلیل بازداشت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بصورت رسمی اعلام نشده است.

کد مطلب 2437139

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