مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز شنبه به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه (شعبه ویژه جرائم ورزشی) رفت و پس از تفهیم اتهام بازداشت موقت شد.

هنوز دلیل بازداشت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بصورت رسمی اعلام نشده است.