  1. استانها
  2. تهران
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

در بازرسی از واحدهای صنفی؛

41 واحد صنفی متخلف در شهریار شناسایی شدند

41 واحد صنفی متخلف در شهریار شناسایی شدند

شهریار - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهریار از بازرسی 120 واحد صنفی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این زمینه 41 واحد متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

یوسف سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال وصول شکایات مردمی مبنی بر تخلف برخی واحدهای صنفی در حوزه فرآورده های نفتی، ناظرین اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری اداره آگاهی شهریار و شرکت پخش فرآورده های نفتی در گشتی مشترک اقدام به بازرسی از 120 واحد صنفی شهرستان کردند.

وی با اشاره به شناسایی 41 واحد متخلف ادامه داد: از 41 واحد صنفی مذکور در مجموع تخلفاتی به ارزش 335 میلیون ریال شناسایی شد که ضمن تنظیم گزارش بازرسی، جهت رسیدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

این مسئول با اشاره به گشت های محسوس و نامحسوس اداره صنعت، معدن و تجارت در تمام ایام سال به متخلفین هشدار داد: بازرسی از اصناف و نظارت بر قیمتها در نقاط مختلف شهریار با شدت و زیربینی ادامه دارد و با متخلفان بدوه هیچ اغماضی طبق قوانین برخورد می شود.

 

 

کد مطلب 2437145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها