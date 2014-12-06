41 واحد صنفی متخلف در شهریار شناسایی شدند

یوسف سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال وصول شکایات مردمی مبنی بر تخلف برخی واحدهای صنفی در حوزه فرآورده های نفتی، ناظرین اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری اداره آگاهی شهریار و شرکت پخش فرآورده های نفتی در گشتی مشترک اقدام به بازرسی از 120 واحد صنفی شهرستان کردند.

وی با اشاره به شناسایی 41 واحد متخلف ادامه داد: از 41 واحد صنفی مذکور در مجموع تخلفاتی به ارزش 335 میلیون ریال شناسایی شد که ضمن تنظیم گزارش بازرسی، جهت رسیدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

این مسئول با اشاره به گشت های محسوس و نامحسوس اداره صنعت، معدن و تجارت در تمام ایام سال به متخلفین هشدار داد: بازرسی از اصناف و نظارت بر قیمتها در نقاط مختلف شهریار با شدت و زیربینی ادامه دارد و با متخلفان بدوه هیچ اغماضی طبق قوانین برخورد می شود.