20 هکتار معدن کوهی در مازندران نیاز است/ 147 معدن فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سرمستی بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار داشت : ۷۵ معدن کوهی فعال در مازندران وجود دارد و برای استفاده بهتر و بیشتر از زمینهای کشاورزی و برای اینکه از این زمینها در زمینه شن و ماسه کمتر بهره برداری شود نیازمندسوق دادن به معادن کوهی هستیم.

وی با بیان این که به ۲۰ هکتار معادن کوهی نیاز داریم گفت: ما در زمینه معادن کوهی اشباع هستیم و در زمینه بهره برداری از این معادن نه تنها استان بلکه استانهای همجوار را نیز می توانیم تامین کینم.

سرمستی با اشاره به این که بهره برداری از زمینهای کشاورزی اطراف رودخانه ممنوع شده است تصریح کرد: بهره برداری از رودخانه ها غیر قابل جبران است و اگر تا ۵۰ سال بهره برداری دیگری صورت نگیرد رودخانه به حالت طبیعی خودش باز می گردد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما هر روز شاهد برداشت غیر منطقی در حواشی رودخانه ها هستیم و هنوز هم مجوز برداشت از رودخانه صادر می شود.

رئیس کمیته شن و ماسه استان گفت: در حوزه صنعت و معدن در بخش اکتشافات اتفاق خاصی نیفتاده است.

سرمستی با بیان این که ما در هیچ زمینه ای مدیریت مصرف نداریم تاکید کرد : در بسیاری از راهها هم مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف را نداریم.

اسماعیل مختار پور کارشناس اداره کل منابع طبیعی مازندران در ادامه این جلسه اظهار داشت : از ۲۷۸ معدن واگذار شده در استان ۱۴۷ فقره فعال هستند.

کارشناس اداره کل منابع طبیعی مازندران افزود: لازم نیست معادن شنو ماسه در استان بیش از نیاز مردم باشدو باید معادن غیر فعال، فعال شوند.

وی تاکید کرد : اگر در استان ماده معدنی داشته باشیم که در زیر ساختهای کشور مهم باشد باید این معدن فعال شود و وقتی کشاورزی با برداشت محصول چند میلیون به دست می آورد و با برداشت خاک وماسه از زمین کشاورزیش چندبار در سال چند برابر محصول را به دست می اورد طبیعتا به برداشت شن و ماسه از زمین کشاورزی روی می آورد.

وی تاکید کرد : باید راهکارهای عملی ارائه دهیم و نماینده منابع طبیعی در قبال حفظ منابع و ظیفه قانونی دارد.

معاون مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در ادامه افزود: ساده ترین کار برای جلوگیری از بهره برداری زمینهای کنار رودخانه این است که هزینه برداشت از رودخانه را آنقدر بالاببریم تا همه به سمت بهره برداری از معادن کوهی بیایند.

جلیل قربانی در ادامه این جلسه اظهار داشت : نسبت برداشت ذخایر در دنیا ۱ درصد است که در مازندران بسیار هم از این کمتر است.

وی در بخش دیگر تصریح کرد: زمینه گفتگوی دولت و بخش خصوصی دسته بندی شود و از طرف دستگاههای مسول بررسی گردد.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت استان افزود: اجرای تاسیسات دانه بندی شن و ماسه در چهارچوب قانونی اجرا شود.

علیرضا یوسف نژاد در جمع بندی مطالب و دغدغه های گفته شده در این جلسه اظهار داشت : امضا تفاهم نامه ای با منابع طبیعی در مصوبات ما قرار گیرد و موضوعات این مصوبه نیز در کمیته صنعت و معدن صورت گیرد.

وی تصریح کرد: اجرای مصوبات صنعت و معدن با رویکرد آب و اراضی نظارت بیشتری داشته باشد.

یوسف نژاد خاطر نشان کرد:دولت مصوب کرد ۶۰ میلیارد تومان سهم مازندران در بخش معدن است که ۲۵ روز پیش اطلاع رسانی شده ودر صورت وصول این مبلغ در اختیار معدن داران قرار گیرد.

این مسول خواستار افزایش میزان جرائم شد و افزود: اگر میزان جرائم برداشت از زمینهای کشاورزی و رودخانه ها بالاباشد برداشت غیر قانونی هم کاهش می یابد.