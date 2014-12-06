همه مبتلایان به ایدز در خوزستان بايد شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شکراله سلمان زاده پیش از ظهر شنبه در همایش ایدز در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار کرد: اهداف جدید سازمانهای جهانی برای مهار انتشار ویروس HIV در جامعه، اهمیت بخشی به درمان قبل از پیشگیری است.

سلمان زاده عنوان کرد: همیشه پیشگیری در اولویت قرار می گرفت ولی اکنون پیش از اقدام های پیشگیرانه باید به درمان بیماران پرداخت و در واقع درمان نوعی پیشگیری از ابتلای افراد دیگر به این بیماری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و طبق مطالعات آنها، تعداد افرادی که تحت درمان داروری ضد ویروسی قرار گرفتند بار انتشار بیماری های عفونی را کاهش دادند.

سلمان زاده با اشاره به کنترل اپیدمی ایدز در کشورهای غربی گفت: وقتی می توان گفت که این بیماری کنترل شده که 90 درصد بیماران شناسایی و 90 درصد بیماری که شناسایی شده اند تحت درمان قرار بگیرند. اگر چه شروع توسعه بیماری در کشورهای پیشرفته بود ولی هم اکنون کشورهای فقیر و در حال توسعه بیشتر قربانی این بیماری ویروسی هستند در حالی که اکنون بیماری ایدز در کشورهای توسعه یافته کنترل شده است.

وی تاکید کرد: اگر در جامعه های فقیر نیز تعداد افراد بیمار بیشتری تحت پوشش درمان قرار بگیرند این بیماری را می توان به گونه کنترل کرد.

رئیس بیمارستان رازی بیان کرد: درمان یک سرمایه گذاری مطمئین است. برای پاک نگه داشتن جامعه و کنترل اپیدمی که راه رای برای انتشار عفونت و ویروس hiv سخت می کند.

سلمان زاده اظهار کرد: در جهان 11 میلیون بیمار با داروی ضدویروسی درمان می شوند در حالی که 286 میلیون نفر نیازمند به این برآورد شده اند.

وی با خطرناک دانستن وضعیت درمان کودکانی که از هنگام تولد توسط مادر آلوده به بیماری ایدز شده اند، گفت: از هر سه کودکی که باید تحت در مان قرار بگیرند تنها یک نفر از آنها ه این دارو و یا درمان مناسب دسترسی دارند که این آمار بسیار خطرناک و نگران کننده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اظهر کرد: در استان ما هم درمان این بیماری مناسب نیست در حالی که داروهای خوبی در سطح کشور وجود دارد و درمان نیز به صورت رایگان است ولی هنوز بیماران شناسایی نشده اند.

سلمان زاده در پایان گفت: با اطلاع رسانی در سطح استان می توان بیماران را برای تحت پوشش قرار گرفتن ترغیب کرد و بدین گونه از آسیب رساندن آنها به افراد دیگر جلوگیری کرد.