دبیر جشنواره هنری ایران آینده در افق ۱۴۰۴ منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، مجید مصلحی مدیرکل امور استانها و مجلس حوزه هنری به عنوان دبیر جشنواره هنری ایران آینده در افق 1404 منصوب شد.
متن کامل حکم دبیر جشنواره هنری ایران آینده در افق 1404 به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
جناب آقای مجید مصلحی
سلام علیکم
نظر به مسئولیت خطیری که درخصوص مردمی کردن سند چشم انداز بیست ساله نظام به حوزه هنری سپرده شده، جناب عالی را به عنوان دبیر جشنواره هنری ایران آینده در افق 1404 منصوب مینمایم.
همان طور که میدانید سال 1394 ده سال از ابلاغ این سند توسط مقام معظم رهبری میگذرد. در این سالها کشور با همه مسائل و مشکلاتی که داشت توانست با اتکا به توانمندی های داخلی به پیشرفتهای بزرگی نائل شود. اما متأسفانه سند چشم انداز بیست سالهٔ نظام به عنوان مهمترین سند بعد از قانون اساسی به تعبیر مقام معظم رهبری آن طور که باید و شاید در بین اقشار مختلف مردم و مسئولین کشور تبیین و تشریح نشد و این بیتوجهی باعث شد بخش مهمی از اهداف فرهنگی و اجتماعی مندرج در سند چشم انداز به میزان مورد انتظار یا محقق نشود یا به حاشیه رانده شود. قطعاً پیشرفت کشور یک وظیفه مشترک است بین مسئولان و مردم و هنر مؤثرترین ابزاری است که میتواند به معرفی، تبیین و ترویج اهداف این سند برای اقشار مختلف مردم (اعم از جامعه شهری و روستایی) منجر شود.
جشنواره هنری ایران آینده در افق 1404 که با هدف تبیین هنری مفاد سند چشم انداز برای اقشار مختلف جامعه و ایجاد حس امید به آینده با رویکرد و مردمی کردن این سند طراحی شده یک حرکت ملی است که انتظار میرود همه نهادها و سازمان های فرهنگی هنری، جامعه هنرمندان کشور و به ویژه جوانان هنرمند با آفرینشهای خلاقانه مظاهر پیشرفتهای ایران اسلامی را در قاب هنر به تصویر کشیده و در این جشنواره عرضه نمایند. همچنین بیان هنرمندانه ضعفها و کاستیهای ده سال گذشته میتواند مسیر پیشرفت و تعالی کشور را در ده سال آتی به ویژه برای مسئولین سه قوه هموارهتر نماید.
از جناب عالی به عنوان مدیری متعهد و خوش فکر انتظار میرود ساختار این جشنواره را متناسب با اهدافی که ذکر شد طراحی نموده تا ان شاءلله استمرار این جشنواره در سال های آتی بتواند منشا یک جنبش هنری خلاق در کشور شود.
توفیقات شما و همکارانتان ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) مستدام باد.
محسن مؤمنی شریف - رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی»
در سوابق مدیریتی واجرایی مجید مصلحی، طراحی و مدیریت 4 دوره جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری، مدیر و دبیر شش دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش به عنوان جشنوارههای موفق حوزه هنری به چشم میخورد. وی درحال حاضر در مقطع دکتری شاخه مهندسی سیستمهای فرهنگی مشغول به تحصیل است.
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