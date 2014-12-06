16 آذر نماد بیداری و عدالت طلبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی نماينده ولي فقيه در استان و ربیع فلاح استاندار مازندران به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو پیام مشترکی صادر کردند که در آن آمده است: شانزدهم آذر ماه به عنوان روز دانشجو ياد آور شهادت دانشجويان عزيزي است که با بصيرت و درک صحيح از زمانه و ايثار و فداكاري به نماد آزاديخواهي، بيداري و عدالت طلبي تبديل شدند.

گراميداشت اين روز همواره بيانگر روحيه ي استکبار ستيزي، آرمان خواهي، هوشياري، تلاش جهادي دانشجويان عزيز براي سربلندي و عزت ايران اسلامي در عرصه هاي مختلف است.

با وجود گذشت بيش از ۶۰ سال از شهادت دانشجويان در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲، ولي همچنان ياد و خاطره آنان در جامعه دانشگاهي زنده، شورآفرين و حركت بخش است.

امروزه بهره گيري از ظرفيت عظيم دانشگاه براي توسعه و توليد علم، تقويت روحيه نقد و پرسشگري و تحقق منويات مقام معظم رهبري و اهداف دولت تدبير و اميد در جهت گسترش عقلانيت و پرهيز از افراط و تفريط بسيار ضروري است.

شكي نيست حضور دانشجویان عزیز در هر عرصه ای پويايي نشاط، شادابی و طراوت را به ارمغان می آورد و وظيفه مسئولين است تا براي استفاده از اين ظرفيت عظيم و راهگشا براي پيشبرد اهداف توسعه اي كشور و استان برنامه ريزي كنند.

از دانشجويان عزيز هم انتظار داريم تا با درک شرایط حساس کشور و تقويت روحيه جهادي براي توسعه پایدار و همه‌جانبه و ارتقای جایگاه علمی ایران عزیز و مازندران ولايتمدارگام بردارند و مطمئن باشند با عزم راسخ آنان و تلاش موثرشان دستیابی به قله های رفیع علم و فناوری به آساني محقق خواهد شد.

اينجانبان در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي با گراميداشت ياد و خاطره ي شهداي دانشجو، از درگاه خداوند متعال سربلندي و توفيق روز افزون آينده سازان و اميدهاي فرداي ايران اسلامي را مسئلت داريم.