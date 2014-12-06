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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۱

فروتن نیا:

۴ هزار لرستانی از خدمات مشاوره فردی بهره مند شدند

۴ هزار لرستانی از خدمات مشاوره فردی بهره مند شدند

خرم آباد - مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان لرستان از بهره مندی چهار هزار لرستانی از خدمات مشاوره فردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام فروتن نیا در این رابطه گفت: در راستای ارتقای سطح دانش کیفی مشاوران خانواده کمیته امداد لرستان و مشاورین سایر دستگاه های اجرایی یک کارگاه آموزشی برگزار شد.

وی ادامه داد: این کارگاه آموزشی به مدت یک روز با هماهنگی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان در محل سالن اجتماعات کمیته امداد استان برگزار شد.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان لرستان افزود: در این کارگاه آموزشی مشاورین با شیوه های نوین مشاوره آشنا شدند.

فروتن نیا گفت: کمیته امداد هم اکنون ۱۳ مشاور تمام وقت در سطح استان دارد که در زمینه های مشاوره فردی، راهنمایی و مشاوره گروهی، مشاوره ازدواج و...خدماتی را به مددجویان ارائه می دهد.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری تعداد چهار هزار و ۲۲ نفر در قالب پنج هزار و ۵۹۸ جلسه از راهنمایی و مشاوره فردی بهره مند شدند.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان لرستان عنوان کرد: همچنین در این مدت تعداد چهار هزار و ۹۴۹ نفر در قالب ۴۰۷ جلسه از خدمات مشاوره و راهنمایی گروهی بهره مند شدند.

کد مطلب 2437152

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