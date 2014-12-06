كشف بزرگترين محوطه پارينه سنگی در جنوب شهرستان دامغان

حامد وحدتي نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باستان شناسان در بررسي هاي خود در جنوب شهرستان دامغان به يكي از بزرگترين محوطه پارينه سنگي ايران دست يافتند.

وي با بیان اینکه محوطه پارينه سنگي در حاشيه كوير چاه جم در منطقه حاج علي قلي قرار گرفته و بيش از ۹ كيلومتر وسعت دارد خاطر نشان ساخت: اين محوطه پراكنش وسيعي از دست افزارهاي سنگي منتسب به دوران پارينه سنگي مياني كه ۲۵۰ تا ۴۰ هزار سال پيش را شامل می شود در خود جاي داده است.

اين باستان شناس تصريح كرد: در اين محوطه وجود عناصر فرهنگي شاخص دوران پارينه سنگي مياني مانند سر پيكان و قطعات ساخته شده و با فناوري لوآلوا بسيار چشمگير است.

وحدتي نسب با تصریح بر اینکه لوآلوا محوطه اي در حومه شهر پاريس است كه نخستين بار اين فناوري از آن گزارش شده، يادآور شد: يافته هايي كه از محوطه جديد پارينه سنگي ايران به دست آمده بيانگر آن است كه نمكزار چاه جم بخشي از يك درياچه بزرگ بوده كه در ادوار يخبندان خشك و تبديل به نمكزار شده است.

وي در خاتمه گفت: حاشيه نمكزار چاه جم، زماني پوشيده از گياهان بوده و از سوي اجتماعات انساني كه احتمال مي رود از نسل نئاندرتال ها بوده اند براي شكار مورد استفاده قرار مي گرفت.