به گزارش خبرنگار مهر، رکن الدین جوادی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شور خودکفایی و ساخت داخل در این نمایشگاه بسیار زنده است و جای بسی خوشحالی دارد که افراد بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان در صحنه حاضر هستند.

وی ادامه داد: صنعت نفت در بخش قطعات بالای 90 درصد به تولید داخل و خودکفایی رسیده است و همچنین 40 تا 60 درصد ساخت قطعات نیز داخلی است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه خودکفایی در ساخت تجهیزات و قطعات، گام بزرگی در صنعت نفت است، تصریح کرد: وزارت نفت دو سیاست کلان دارد. یکی از این دو این است که در مناقصات، سازندگان داخلی را با قیمت تمام شده کالا مقایسه کند.

وی اضافه کرد: در گذشته یک سازنده داخلی که مواد اولیه خود را با هزینه گمرک، عوارض و هزینه حمل تامین می کرد؛ با یک سازنده خارجی مقایسه می شد اما در حال حاضر هزینه های حمل و گمرک پس از گذر کالا از گمرک ایران اضافه شده و قیمت با ارز روز بازار مقایسه و فرصت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می شود.

جوادی از راه اندازی کارگروهی برای 10 گروه از کالاهایی که هنوز ساخت آنها در داخل چندان پا نگرفته خبر داد و عنوان کرد: امیدواریم در این بخشها سازندگانی به صورت دانش بنیان و صنعتگر داشته باشیم.

وی ببان کرد: رونق در وضع مالی کشور باعث می شود تا میزان پروژه ها و کار ارجاعی بیشتر باشد و در مقابل نیز به نسبت محدودیت مالی در کشور میزان پروژه ها کمتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه صنعت نفت خوزستان از امروز تا روز سه شنبه ١٨ آذرماه به مدت چهار روز پذیرای بازدید متخصصان، کارشناسان و علاقمندان خواهد بود. از میان شرکت کنندگان در این نمایشگاه ٨٧ شرکت‌کننده از صنایع استان خوزستان هستند که حدود ٤١ درصد شرکت‌کنندگان را شامل می‌شود و ٢٥ شرکت از این تعداد، عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت خوزستان هستند.